Что известно о пособии при рождении ребенка

Помощь при рождении ребенка в 2024 году составляет 41 280 гривен. Она выплачивается единовременно в сумме 10 320 гривен. Остальная же сумма выплачивается в течение 36 месяцев, то есть по 860 гривен в месяц.

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При этом, сумма выплат неизменна и не зависит от того, первый это ребенок в семье или нет.

Как получить помощь

Чтобы получить выплату, необходимо обратиться в орган социальной защиты или Центр предоставления административных услуг. При этом, услугу предоставляют как онлайн, так и офлайн.

Инструкция онлайн

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете электронных услуг Министерства социальной политики по ссылке. Для этого вам понадобится электронная подпись. Заполните онлайн-форму на получение услуги и подпишите с помощью электронной подписи.

Обратите внимание! Для получения помощи при рождении ребенка вы должны открыть счет для выплат в банке, который заключил договор с Министерством социальной политики. Открыть счет можно заранее. Перечень банков, которые сотрудничают с Министерством социальной политики, смотрите по этой ссылке.

Инструкция офлайн

Офлайн услугу можно получить в органах социальной защиты или в Центрах предоставления административных услуг по месту жительства.

Для этого нужно предоставить следующие документы:

заявление одного из родителей;

паспорт одного из родителей или другой документ, удостоверяющий личность;

налоговый номер (РНУКПН);

справку о регистрации места жительства (если у вас ID-карта);

свидетельство о рождении ребенка;

номер банковского счета для социальных выплат;

документы, которые удостоверяют рождение ребенка (если ребенок родился за пределами Украины).

Обратите внимание! Опекуны, кроме указанных документов, подают также копию решения суда об усыновлении или установлении опеки.