Украинские беженцы в ЕС

Согласно последним официальным данным Евростата, больше всего украинских граждан оказалось в Германии, Польше, Чехии, Италии и Франции. В свою очередь, размеры социальной помощи, предоставляемой этими странами, варьируется от 150 до 600 евро на человека.

Читайте также: Новая помощь для ВПЛ: кто получит дополнительные деньги

Таким образом, ситуация в зависимости от страны является следующей:

Германия – 1,2 миллиона украинских беженцев

Благодаря значительной социальной поддержке Германия принимает почти треть украинских беженцев в ЕС. Программа Bürgergeld расширяет свои возможности и оказывает помощь как местным немцам, так и украинцам, пользующихся статусом временной защиты.

С 1 января 2024 года стандартные размеры этой помощи следующие:

одинокие лица/одинокие родители – 563 евро – около 23 658 гривен;

в семейной паре на одного партнера – 506 евро – около 21 262 гривен;

взрослые в учреждениях – 451 евро – около 18 951 гривна;

подростки 14–17 лет – 471 евро – около 19 792 гривен;

дети 6–13 лет – 390 евро – около 16 388 гривен;

дети в возрасте до 5 лет – 357 евро – около 15 001 гривна.

Интересно! Кроме того, Центр занятости также предоставляет дополнительную финансовую поддержку в размере 750-850 евро на человека (около 31 516 – 35 718 гривен) для оплаты аренды жилья.

Польша – 957 тысяч украинских беженцев

Беженцы в Польше имеют возможность получить единовременное пособие от правительства в размере 300 злотых – около 2900 гривен на каждого человека.

Эта финансовая поддержка предоставляется двум категориям украинцев:

тем, кто прибыл на территорию Польши от 24 февраля 2022 года и легально находится на территории страны;

тем, кто получил польский идентификационный номер PESEL.

Обратите внимание! Польша также ввела программу помощи семьям украинцев, которые прибыли в страну после 23 февраля 2022 года. По инициативе "Семья 800+", украинская семья имеет возможность получить помощь в размере 800 злотых, около 7 729 гривен, на каждого ребенка ежемесячно.

Чехия – 385 тысяч украинских беженцев

С 1 сентября 2024 года Чехия меняет условия помощи украинским беженцам: продолжительность аренды бесплатного жилья для всех категорий сокращается со 150 до 90 дней.

По данным Министерства труда и социальных дел Чехии, гуманитарная помощь для украинских беженцев в первые 150 дней составляет:

3 490 крон – около 5 816 гривен – для детей в возрасте до 6 лет;

4 188 крон – около 6 979 гривен – для детей в возрасте от 6 до 10 лет;

5 235 крон – 8 724 гривен – для детей с инвалидностью;

4 860 крон – 8 099 гривен – для взрослых;

7 290 крон – 12 149 гривен – для лиц с инвалидностью.

При этом, поддержка жилья для украинских граждан составляет 2 400 чешских крон в месяц на одного человека, что равняется около 3 999 гривен. В случае проживания в специально зарегистрированных квартирах сумма увеличивается до 3 000 крон на человека, эквивалентно 4 999 гривнам.

Обратите внимание! Максимальная сумма помощи для семей, состоящих из 5 человек и более, составляет – 15 000 крон – около 24 998 гривен.

Италия – 164 тысячи украинских беженцев

Беженцам из Украины в Италии предоставляется ежемесячная финансовая поддержка в размере 300 евро – около 12 606 гривен на каждого члена семьи в течение трех месяцев. Кроме того, родители детей до 18 лет могут получить дополнительную помощь в размере 150 евро – около 6 303 гривен на каждого ребенка.

Обратите внимание! Для получения указанных выплат заявители должны проживать в частном жилье не менее десяти дней в месяц. Кроме того, беженцам нужно обновлять разрешение на временное проживание каждые шесть месяцев.

Франция – 64 тысячи украинских беженцев

Во Франции получить гуманитарную помощь в форме продовольственных наборов, имеют право на бесплатное медицинское обслуживание и доступ к бесплатному образованию, включая школы и детские сады.

При этом, базовая помощь для беженцев устанавливается на уровне 6,8 евро, около 294 гривен, в день или около 204 евро – 8 572 гривны – в месяц. В то же время:

для семьи из двух человек поддержка составляет 10,2 евро, около 420 гривен, в день;

для троих – 13,6 евро, около 547 гривен;

для четырех – 17 евро, около 715 гривен.

Обратите внимание! Украинские беженцы имеют возможность воспользоваться возмещением расходов на аренду жилья через фонд поддержки семей CAF, который частично покрывает расходы на жилье, обычно направляя выплаты непосредственно арендодателю.