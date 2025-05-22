До 50 000 гривень можуть зрости виплати при народженні дитини

В Україні планують змінити систему виплат новоспеченим батькам при народженні дитини. Серед нововведень – збільшення суми виплат, допомога "єЯсла" й "Пакет школяра".

Як зростуть виплати на дитину

Виплати на кожну народжувану дитину будуть збільшені до 50 000 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на голову комітету Ради з питань фінансів Данила Гетманцева.

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Нині законопроєкт Мінсоцполітики опублікували на сайті СПО об'єднань профспілок для обговорення. У ньому пропонують:

надавати допологову підтримку вагітним жінкам (у розмірі 100% заробітної плати застрахованим та 7 000 гривень незастрахованим);

надавати одноразову виплату у розмірі 50 000 гривень всім жінкам, які народили дитину;

надавати жінкам допомогу для відновлення після пологів у розмірі, що буде визначено Кабінетом міністрів після прийняття проєкту акта;

надавати одному з батьків дитини (опікуну, бабусі, дідусю або іншому родичу) допомогу для догляду у розмірі, що буде визначено Кабінетом міністрів;

надавати допомогу для догляду за дитиною "єЯсла" одному з батьків (опікуну), у випадку якщо батьки вийшли на роботу після досягнення дитиною 1 року, у розмірі, що буде визначено Кабінетом міністрів після прийняття проєкту акта.

Чотири роки тому я пропонував збільшити виплати за першу дитину до 50 тисяч, за другу – 100 тисяч, за третю – 150 тисяч. Безперечно, на сьогодні цю суму необхідно проіндексувати. З урахуванням індексації від 50 тисяч до 75 тисяч, та встановленням більших виплат на другу й третю дитину,

– повідомив Данило Гетманцев.

Що передбачають "єЯсла" і "Пакет школяра"

Допомога для догляду за дитиною "єЯсла" передбачає відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною, надану закладами дошкільної освіти, юридичними особами та фізичними особами–підприємцями, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, з метою підтримки сімей та сприяння в поєднанні роботи та догляду за дитиною.

Крім цього, законопроєктом передбачена виплата учням "Пакет школяра" – одноразова грошова допомога, що виплачується для придбання необхідного учню шкільного приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для задоволення базових потреб у проходженні освітнього процесу.