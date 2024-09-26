Які виплати при виході на пенсію отримують медичні працівники

Медичні працівники при виході на заслужений відпочинок можуть отримувати пенсію за вислугу років, а також одноразову виплату в розмірі 10 окладів. Це залежить від того, де працював медик та на якій посаді.

Пенсія за вислугу років для медиків

Медичні працівники можуть отримати пенсію за вислугу років, якщо вони працювали на посадах зі спеціального Переліку закладів та установ освіти, охорони здоров’я і соціального захисту, робота на яких дає таке право. Про це повідомляє видання "Медична справа".

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При цьому не важливо, яка форма власності або відомча підпорядкованість медичного закладу, а також тривалість робочого дня.

Зауважте! Якщо медичний працівник працював у різних установах із зазначеного Переліку, то стаж за кожен період роботи підсумовується.

Правом на пільговий підрахунок страхового стажу користуються медичні працівники, які працювали у вищезазначених закладах до 1 січня 2004 року. Після цієї дати стаж обчислюється за загальними правилами, відповідно до системи персоніфікованого обліку.

Цікаво! Робота в лепрозоріях, протичумних установах, закладах для лікування пацієнтів з ВІЛ чи СНІД, інших інфекційних відділеннях, а також у патолого-анатомічних, реанімаційних і психіатричних закладах зараховується до стажу в подвійному розмірі.

Які вимоги до стажу медиків

Для отримання пенсії за вислугу років медпрацівникам необхідно мати певний стаж роботи.

Вимоги до стажу:

до 1 квітня 2015 року цей стаж становив щонайменше 25 років;

з 1 квітня 2022 по 31 березня 2023 року він збільшився до 29 років;

з 1 квітня 2023 до 31 березня 2024 року – до 29,5 років;

з 1 квітня 2024 року – вже 30 років.

Право на 10 окладів

Виплата в розмірі 10 окладів при виході на пенсію:

Медичний працівник має право на цю виплату, якщо має спеціальний страховий стаж від 25 до 30 років на посадах, визначених законодавством.

Необхідний загальний страховий стаж становить: для жінок – 30 років, для чоловіків – 35 років.

Пенсія повинна бути призначена саме за посади в державних або комунальних закладах.

Особа не повинна була отримувати жодного іншого виду пенсії до моменту виходу на пенсію за віком.

Якщо всі ці умови виконані, працівник має право на виплату у розмірі 10 окладів при виході на пенсію.