Рада ухвалила зміни до виплат сім'ям полонених та зниклих безвісти

Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт, що вносить зміни до Закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". А відтак, будуть зміни у виплатах сім'ям полонених і зниклих безвісти.

Як зміняться виплати сім'ям військових

Документ передбачає, що за військовими, які потрапили в полон, стали заручниками, інтерновані в нейтральних державах або зникли безвісти, зберігаються виплати грошового забезпечення, повідомляє народна депутатка Ірина Геращенко.

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Згідно зі змінами, військовослужбовцю надається право у вільній письмовій формі скласти особисте розпорядження щодо виплати його грошового забезпечення особам за власним вибором.

Важливо! Він може визначити, кому і в якому відсотковому співвідношенні будуть передаватися кошти в разі його потрапляння в полон, заручники, інтернування в нейтральних державах або зникнення безвісти.

Якщо такого розпорядження немає, буде діяти новий порядок розподілу виплат рівними частками.

У першу чергу грошове забезпечення буде виплачуватися:

дружині (чоловіку);

законним представникам неповнолітніх дітей;

дітям з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) або їх законним представникам;

батькам військовослужбовця (за винятком тих, хто отримує від військовослужбовця аліменти або був позбавлений батьківських прав, якщо права не були поновлені).

Чи зміниться сума виплат

Зазначено, що таким особам буде виплачуватися частина грошового забезпечення рівними частками, загальна сума яких не перевищуватиме 50% від грошового забезпечення, після здійснення обов’язкових відрахувань, передбачених законом.

Якщо представників з першої черги немає, виплати надаватимуться у другу чергу – повнолітнім дітям, рідним братам або сестрам, законним представником яких є військовослужбовець. У цьому випадку загальна сума виплат не перевищуватиме 20%.

До слова! У разі загибелі (смерті) військовослужбовця або офіційного оголошення його померлим через суд, належні йому, але невиплачені суми грошового забезпечення включатимуться до складу спадщини.