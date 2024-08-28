Хто може отримати виплати від ООН у 2024 році

ООН надає фінансову допомогу постраждалим від війни в Україні. Внаслідок погіршення безпекової ситуації та зростання кількості жертв умови цієї допомоги були нещодавно переглянуті.

Хто може претендувати на допомогу від ООН

У 2024 році допомогу від ООН можуть отримати такі особи: сім'ї з одного з батьків та дітей до 18 років, літні люди віком від 55 років, а також самотні літні люди з дітьми до 18 років. При цьому важливо, що підтримка надається лише тим, хто не реєструвався раніше в УВКБ ООН і не отримував фінансової допомоги від інших міжнародних організацій.

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Сім'ї, які мають членів з обмеженими можливостями або хронічними захворюваннями, також мають право на отримання допомоги. Крім того, допомога передбачена для тих, хто повернувся на постійне місце проживання після вимушеного переселення, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Зокрема, зазначені особи повинні відповідати одній із таких категорій:

Жертви війни та внутрішньо переміщені особи, які переселилися впродовж останніх 6 місяців.

Репатріанти, які повернулися до місця постійного проживання, включаючи тих, хто повернувся з-за кордону.

Нині фінансова допомога від ООН становить 3 600 гривень на особу щомісяця протягом трьох місяців, що в підсумку дорівнює 10 800 гривень на кожного члена родини.

Важливо! Щомісячний дохід на одну особу в сім'ї повинен бути меншим за 5 400 гривень для отримання допомоги.