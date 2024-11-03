Нові виплати від ООН: чого чекати від листопада

Пенсіонери з зони бойових дій можуть отримати допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН. У листопаді частина з них отримає виплати.

Виплати від ООН

Програма додаткової підтримки для пенсіонерів з зони бойових дій триватиме до кінця грудня, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Читайте також Для тих, хто працював не в Україні: чи зарахують стаж до пенсії

Чи будуть виплачувати кошти й надалі залежатимуть від рішень донорів та наявності коштів. Проте у грудні та листопаді гроші точно будуть.

Які були вимоги до отримувачів:

пенсія не перевищує 3,25 тисячі гривень;

проживання на небезпечних територіях (перелік визначено у наказі №309);

відсутність допомоги від держави чи благодійників з 1 березня 2023 року.

Сума допомоги складає різницю між 3 250 гривень і фактичним розміром пенсії пенсіонера.

Зауважте! Додаткові заявки подавати не треба. Гроші нарахують автоматично.







