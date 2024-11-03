Выплаты от ООН
Программа дополнительной поддержки для пенсионеров из зоны боевых действий продлится до конца декабря, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Будут ли выплачивать средства и в дальнейшем будут зависеть от решений доноров и наличия средств. Однако в декабре и ноябре деньги точно будут.
Какие были требования к получателям:
- пенсия не превышает 3,25 тысячи гривен;
- проживание на опасных территориях (перечень определен в приказе №309);
- отсутствие помощи от государства или благотворителей с 1 марта 2023 года.
Сумма помощи составляет разницу между 3 250 гривен и фактическим размером пенсии пенсионера.
Заметьте! Дополнительные заявки подавать не надо. Деньги начислят автоматически.