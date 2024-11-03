Виплати від ООН
Програма додаткової підтримки для пенсіонерів з зони бойових дій триватиме до кінця грудня, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Чи будуть виплачувати кошти й надалі залежатимуть від рішень донорів та наявності коштів. Проте у грудні та листопаді гроші точно будуть.
Які були вимоги до отримувачів:
- пенсія не перевищує 3,25 тисячі гривень;
- проживання на небезпечних територіях (перелік визначено у наказі №309);
- відсутність допомоги від держави чи благодійників з 1 березня 2023 року.
Сума допомоги складає різницю між 3 250 гривень і фактичним розміром пенсії пенсіонера.
Зауважте! Додаткові заявки подавати не треба. Гроші нарахують автоматично.