Учтут ли иностранный стаж

В 2024 году были внесены изменения в Закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", передает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".

Читайте также Новые условия бронирования, реформа МСЭК и выплаты по инвалидности: что изменится с 1 ноября

Согласно изменениям теперь страховой стаж наработанный во всех странах мира, кроме России, будут учитывать при исчислении пенсии. Даже если между странами не заключен пенсионный договор.

Однако заметьте, такой стаж будет условным и будет засчитываться только, если для выхода на пенсию не хватит отработанных лет.

Напомним! Стаж из других стран не влияет на размер пенсии.

Также не засчитывается пенсия из непризнанных странами ООН республик типа Приднестровья.