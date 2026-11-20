Держава продовжує шукати ресурси для безперебійного забезпечення сил оборони. Вже незабаром захисники отримають гарантовані фінансові надходження на свої рахунки.

Куди підуть додаткові мільярди від держави

19 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення додаткових 81,4 мільярда гривень на невідкладні потреби Міноборони. Понад 90% із цієї суми гарантовано підуть на виплати військовослужбовцям, які виконують бойові завдання. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький.

Таке фінансове вливання гарантує, що держава забезпечить своєчасне фінансування та стабільні виплати військовим без жодних затримок. "Забезпечуємо своєчасне фінансування та стабільні виплати військовим, які виконують бойові завдання", – наголосив очільник уряду. Водночас деталей щодо того, на які саме потреби спрямують залишок коштів, посадовець наразі не надав.

Зверніть увагу! Питання стабільного забезпечення військових залишається головним пріоритетом державного бюджету в умовах повномасштабної війни. Раніше урядовці неодноразово наголошували, що всі внутрішні податкові надходження країни спрямовуються виключно на потреби сектору безпеки та оборони, тоді як соціальну сферу допомагають перекривати фінансові транші від міжнародних партнерів.

До речі, нещодавно на конференції UMAC 2026 у Брюсселі країни-партнери оголосили про виділення 70 мільйонів євро на розмінування українських територій. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, зазначивши, що фінансування надійде від Нідерландів, Норвегії, ЄС та Фінляндії.