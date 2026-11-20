Куда пойдут дополнительные миллиарды от государства

19 ноября Кабинет министров принял решение о выделении дополнительных 81,4 миллиарда гривен на неотложные нужды Минобороны. Более 90% этой суммы гарантированно пойдут на выплаты военнослужащим, выполняющим боевые задачи. Об этом в своем телеграм-канале сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

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Такое финансовое вливание гарантирует, что государство обеспечит своевременное финансирование и стабильные выплаты военным без каких-либо задержек. "Обеспечиваем своевременное финансирование и стабильные выплаты военным, выполняющим боевые задачи", – подчеркнул глава правительства. В то же время подробностей о том, на какие именно нужды будут направлены оставшиеся средства, чиновник пока не предоставил.

Обратите внимание! Вопрос стабильного обеспечения военных остается главным приоритетом государственного бюджета в условиях полномасштабной войны. Ранее члены правительства неоднократно подчеркивали, что все внутренние налоговые поступления страны направляются исключительно на нужды сектора безопасности и обороны, тогда как социальную сферу помогают покрывать финансовые транши от международных партнеров.

Кстати, недавно на конференции UMAC 2026 в Брюсселе страны-партнеры объявили о выделении 70 миллионов евро на разминирование украинских территорий. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, отметив, что финансирование поступит от Нидерландов, Норвегии, ЕС и Финляндии.