Сколько денег получит Украина и на что они пойдут

На конференции UMAC 2026 в Брюсселе страны-партнеры объявили о выделении 70 миллионов евро на разминирование украинских территорий. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, отметив, что финансирование поступит от Нидерландов, Норвегии, ЕС и Финляндии. Эти средства крайне важны для того, чтобы быстрее вернуть земли к безопасному использованию и восстановить работу аграриев и предприятий.

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Заминированные поля означают меньший урожай, потерю рабочих мест в регионах и более высокие цены на продукты на полках супермаркетов. Поэтому программа разминирования сельскохозяйственных земель, реализуемая при поддержке ЕС через Ukraine Facility, оказывает прямое влияние на продовольственную безопасность и стоимость жизни каждого украинца.

Призвал партнеров координировать финансирование с правительством, привлекать украинские компании и технологии, а разминирование планировать вместе с восстановлением жилья, дорог и предприятий– подчеркнул Корецкий.

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Каковы темпы очистки земель в настоящее время

В течение 2023–2025 годов украинские специалисты уже обследовали и вернули в пользование более 40 тысяч квадратных километров территорий. В этом году удалось очистить еще более 5 тысяч квадратных километров, несмотря на то, что интенсивные российские атаки постоянно затрудняют эту работу. Украина планирует объединить свой опыт с ресурсами партнеров и представить первые результаты совместных программ на следующей конференции в Литве.

Кстати, российские войска активно применяют дистанционное минирование, используя для этого беспилотники, артиллерию и реактивные системы залпового огня. Встречаются даже мины, изготовленные на 3D-принтерах.