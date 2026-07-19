Об этом в эфире "АрмияТВ" сообщил начальник группы по связям с общественностью 48-й инженерной Каменец-Подольской бригады, подполковник Роман Щербина.

Как оккупанты дистанционно минируют украинский тыл?

По словам Щербины, оккупанты осуществляют дистанционное минирование с помощью беспилотников типа "Молния" и "Шахед", а также применяют артиллерию, в частности БМ-21 "Град" и другие системы дистанционного минирования.

Противопехотные и противотанковые боеприпасы россияне разбрасывают на маршрутах передвижения украинских Сил обороны в тылу и на основных путях к линии боевого столкновения.

Представитель 48-й ИБр отметил, что среди основных боеприпасов, которые использует противник, – изготовленная на 3D-принтере мина, которую военные называют "пряником", а также противопехотные осколочные и противотанковые мины.

В то же время украинские военные также применяют дистанционное минирование на направлениях вероятного наступления российских сил.

Основные участки дорог и полевые дороги минируются противотанковыми и противотранспортными средствами, поскольку враг на транспортных средствах, а иногда и на тяжелой технике, постоянно пытается быстро прорваться по дороге,

– пояснил подполковник.

Напомним, ранее издание Forbes писало, что Россия также изменила тактику атаки Украины, начав использовать ударные дроны-камикадзе типа "Шахед". В частности, Россия стала все чаще использовать реактивные модификации "Герберы" для ударов по целям в глубоком тылу.