Про це в ефірі АрміяTV повідомив начальник групи комунікацій 48-ї інженерної Кам’янець-Подільської бригади, підполковник Роман Щербина.
Як окупанти дистанційно мінують український тил?
За словами Щербини, окупанти здійснюють дистанційне мінування за допомогою безпілотників типу "Молнія" та "Шахед", а також застосовують артилерію, зокрема БМ-21 "Град" та інші системи дистанційного мінування.
Протипіхотні й протитанкові боєприпаси росіяни розкидають на маршрутах пересування українських Сил оборони в тилу та на основних шляхах до лінії бойового зіткнення.
Представник 48 ІБр зазначив, що серед основних боєприпасів, які використовує противник, – виготовлена на 3D-принтері міна, яку військові називають "пряником", а також протипіхотні осколкові та протитанкові міни.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Водночас українські військові також застосовують дистанційне мінування на напрямках імовірного наступу російських сил.
Основні ділянки доріг та польові дороги мінуються протитанковими та протитранспортними засобами, бо ворог на транспортних засобах, а іноді й важкою технікою, постійно намагається прорватися швидко по дорозі,
– пояснив підполковник.
Нагадаємо, раніше видання Forbes писало, що Росія також змінила тактику атаки України ударними дронами-камікадзе типу "Шахед". Зокрема Росія почала дедалі частіше використовувати реактивні модифікації "Гербери" для ударів по цілях у глибокому тилу.