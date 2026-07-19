Про це в ефірі АрміяTV повідомив начальник групи комунікацій 48-ї інженерної Кам’янець-Подільської бригади, підполковник Роман Щербина.

Як окупанти дистанційно мінують український тил?

За словами Щербини, окупанти здійснюють дистанційне мінування за допомогою безпілотників типу "Молнія" та "Шахед", а також застосовують артилерію, зокрема БМ-21 "Град" та інші системи дистанційного мінування.

Протипіхотні й протитанкові боєприпаси росіяни розкидають на маршрутах пересування українських Сил оборони в тилу та на основних шляхах до лінії бойового зіткнення.

Представник 48 ІБр зазначив, що серед основних боєприпасів, які використовує противник, – виготовлена на 3D-принтері міна, яку військові називають "пряником", а також протипіхотні осколкові та протитанкові міни.

Водночас українські військові також застосовують дистанційне мінування на напрямках імовірного наступу російських сил.

Основні ділянки доріг та польові дороги мінуються протитанковими та протитранспортними засобами, бо ворог на транспортних засобах, а іноді й важкою технікою, постійно намагається прорватися швидко по дорозі,

– пояснив підполковник.

Нагадаємо, раніше видання Forbes писало, що Росія також змінила тактику атаки України ударними дронами-камікадзе типу "Шахед". Зокрема Росія почала дедалі частіше використовувати реактивні модифікації "Гербери" для ударів по цілях у глибокому тилу.