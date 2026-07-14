Про це пише Forbes.

Яку небезпеку становить нова тактика росіян у використанні "Шахедів"?

Російська армія змінила тактику застосування ударних безпілотників "Герань" ("Шахед"), перейшовши до системного використання різних модифікацій дронів залежно від поставлених завдань. За словами радника міністра оборони України Сергія "Флеша" Бескрестнова, після того, як українська ППО навчилася знищувати до 92 – 96% бензинових "Шахедів", Росія почала дедалі частіше використовувати реактивні модифікації для ударів по цілях у глибокому тилу.

У Forbes зазначають, що раніше масовані атаки "Шахедами" втратили ефективність, адже більшість дронів збивали ще на підльоті. Тепер окупанти використовують різні типи безпілотників за окремими ролями.

Базова "Герань-2" і надалі застосовується для щоденних ударів поблизу лінії фронту. За оцінками видання, Росія запускає близько 200 таких дронів на добу. Вони працюють у складі скоординованих груп, використовуючи mesh-мережу для обміну даними, що зменшує залежність від супутникової навігації та підвищує стійкість до засобів радіоелектронної боротьби.

Натомість реактивні "Герань-3" і "Герань-4" використовують для ударів по важливих об'єктах у глибокому тилу України. Перед такими атаками російські війська проводять багатоетапну розвідку, щоб визначити місцеперебування цілей і прокласти маршрути польоту, які дозволяють уникати української ППО. Також нові модифікації дронів "Герань" отримали сучасні сенсори, зокрема оптичні та інфрачервоні системи. Вони можуть виявляти дрони-перехоплювачі, позиції ППО та самостійно знаходити й супроводжувати цілі, що підвищує їхню ефективність навіть в умовах роботи РЕБ.

У Forbes також зазначили, що реактивні безпілотники дедалі частіше застосовують у поєднанні з крилатими та балістичними ракетами. Крім того, Росія збільшує виробництво "Герані-4", переорієнтовуючи на це ресурси з інших модифікацій, що свідчить про зміну її стратегії використання ударних дронів.

Нагадаємо, Росія почала активніше застосовувати реактивні безпілотники, які мають значно більшу швидкість і стали новим викликом для української ППО. За словами авіаексперта Костянтина Криволапа, такі дрони можуть розвивати швидкість до 450 – 550 кілометрів на годину, через що українські дрони-перехоплювачі не завжди встигають їх наздогнати. Наразі Україна працює над створенням нових засобів протидії, зокрема системами виявлення та реактивними перехоплювачами.