Авіаційний експерт Костянтин Криволап у розмові з 24 Каналом зазначив, що програма системи малої ППО, яку свого часу запустило Міноборони на чолі з Федоровим, значно покращила характеристики перехоплення дронів-камікадзе, однак наразі постали нові виклики.

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Перехоплення реактивних БпЛА: які складнощі виникають?

Україна навчилася перехоплювати звичайні "Шахеди", дрони-імітатори типу "Гербера" та FPV-дрони. Рівень збиття таких ворожих цілей досяг 90 – 95%. А ті 5 – 10% російських безпілотників, що проривалися, завдавали ушкоджень лише через дуже велику кількість засобів у повітрі.

Тепер з'являються реактивні дрони. Це, як зауважив авіаексперт, аналоги іранських Shahed-238. Вони мають реактивний двигун і значно вищу швидкість. Також використовуються так звані "Бандеролі" (ракета-дрон) та реактивні "Герань-4", які літають зі швидкістю 450 – 550 кілометрів за годину. Це, з його слів, виявилося шпаринкою, через яку ворог намагається пробивати українську оборону.

2 – 3 місяці тому Федоров сказав, що збирав підприємства, які мають розробки реактивних дронів-перехоплювачів, розпочинається їхнє серійне виробництво. Проте процедури кодифікації та бюрократичні процеси ще не завершені. Масове виготовлення не розгорнуте, оскільки ми думали, що ворог впроваджуватиме реактивні дрони поступово, а він виготовляє у значній кількості, накопичує їх для масованих атак,

– озвучив Криполап.

Авіаексперт додав, що питання перехоплення реактивних дронів поки що складне для України, але переконаний, що рішення є. Він наголосив, що треба отримати такі засоби детекції, які б дозволяли мати повний контроль повітряного простору, щоб розуміти, де буде з'являтися БпЛА і яким засобом його збивати.

В такому аспекті можна зустрічати реактивні дрони на зустрічних курсах, але у нас поки що не вистачає надійної розгалуженої системи детекції: локатори, акустичні датчики та системи RF-детекції (радіочутливі). Для цього була залучена компанія Palantir, з якою Федоров підписав контракт про взаємодію,

– розповів Криволап.

Наразі, як підсумував авіаційний експерт, Україна ще не має необхідної кількості таких систем для повного перехоплення реактивних безпілотників, але над цим питанням активно працюють і він переконаний, що розв'язати проблему вдасться.

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