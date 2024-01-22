Допомога власникам пошкодженого та зруйнованого житла: які виплати передбачені

Власники зруйнованого внаслідок бойових дій житла мають право на виплати ВПО. Про те, хто саме має право на їх отримання та за яких умов, читайте далі.

Які виплати власникам зруйнованого житла

Право на отримання виплат як ВПО мають особи, житло яких знищено або пошкоджено внаслідок збройної агресії Росії.

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Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання, яка нині становить:

3 тисячі гривень — особам з інвалідністю та дітям;

2 тисячі гривень — для всіх інших внутрішньо переміщених осіб.

Особливості виплати допомоги

Згідно з роз’ясненням Мінсоцполітики, цю допомогу виплачують за наявності даних у Державному реєстрі майна, пошкодженого та знищеного внаслідок:

бойових дій;

терористичних актів;

диверсій, спричинених військовою агресією Росії проти України.

Або ж за наявності документального підтвердження від органів місцевого самоврядування про пошкодження/знищення житлового приміщення внаслідок збройної агресії Росії, яке надається разом із заявою на отримання допомоги.

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Також у листі зазначається, що житло, яке віднесено до 2 та 3 категорій пошкодження, вважається таким, що непридатне для проживання.

Нагадаємо, що січень є останнім місяцем, коли виплати ВПО здійснюватимуть за старими правилами.

Згідно з рішенням Кабміну, особам, які звернулися за виплатами вперше після 1 серпня 2023 року – автоматично призначатимуться виплати на другий шестимісячний період без необхідності додаткового звернення.