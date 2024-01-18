Як отримати допомогу

Допомогу можуть отримати люди, які мають менший за 5400 гривень на кожного члена сім'ї, особливо ті, хто належить до вразливих категорій населення.

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Так, заявку на фінансову допомогу можуть подати такі категорії сімей:

  1. Сім'ї, у яких є лише один батько або батько з однією чи кількома дітьми віком до 18 років або особами похилого віку (55 років і старше).

  2. Сім'ї, що опікуються одними самотніми людьми похилого віку (55 років і старше) або особами похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років.

  3. Сім'ї, в яких є члени сім'ї з інвалідністю чи хронічними захворюваннями.

  4. Сім'ї, що опікуються дітьми без супроводу або дітьми, розлученими з батьками.

Для отримання допомоги необхідно представити низку документів, зокрема:

  • Документ, що посвідчує особу.
  • Податковий номер (необхідний для виплати допомоги).
  • Будь-які документи, що підтверджують належність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо).
  • Свідоцтво про народження дітей (за наявності).
  • Номер банківської картки для виплати допомоги.
  • Особистий номер телефону.

Для включення у грошову допомогу домогосподарство лімітовано до таких членів:

  • голова домогосподарства;
  • дружина/чоловік;
  • його/її діти (до 23 років);
  • його/її батьки.

Подати заявку на таку допомогу можна у пунктах збору даних БФ "Право на захист" за адресами за посиланням.

Допомога з працевлаштуванням

Нині держава допомагає переселенцям інтегруватися в нових громадах, зокрема, влаштовуватися на роботу.

Програму працевлаштування для переселенців було запущено у квітні 2022 року. У рамках цієї ініціативи держава затвердила компенсаційні виплати для роботодавців, які приймали на роботу внутрішньо переміщених осіб.

Головною метою цього проєкту є надання допомоги українцям, які були змушені переїхати через воєнні події. Один із важливих критеріїв для отримання компенсацій є офіційний статус переселенця, який робітник має отримати.