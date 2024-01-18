Як отримати допомогу
Допомогу можуть отримати люди, які мають менший за 5400 гривень на кожного члена сім'ї, особливо ті, хто належить до вразливих категорій населення.
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Так, заявку на фінансову допомогу можуть подати такі категорії сімей:
Сім'ї, у яких є лише один батько або батько з однією чи кількома дітьми віком до 18 років або особами похилого віку (55 років і старше).
Сім'ї, що опікуються одними самотніми людьми похилого віку (55 років і старше) або особами похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років.
Сім'ї, в яких є члени сім'ї з інвалідністю чи хронічними захворюваннями.
Сім'ї, що опікуються дітьми без супроводу або дітьми, розлученими з батьками.
Для отримання допомоги необхідно представити низку документів, зокрема:
- Документ, що посвідчує особу.
- Податковий номер (необхідний для виплати допомоги).
- Будь-які документи, що підтверджують належність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо).
- Свідоцтво про народження дітей (за наявності).
- Номер банківської картки для виплати допомоги.
- Особистий номер телефону.
Для включення у грошову допомогу домогосподарство лімітовано до таких членів:
- голова домогосподарства;
- дружина/чоловік;
- його/її діти (до 23 років);
- його/її батьки.
Подати заявку на таку допомогу можна у пунктах збору даних БФ "Право на захист" за адресами за посиланням.
Допомога з працевлаштуванням
Нині держава допомагає переселенцям інтегруватися в нових громадах, зокрема, влаштовуватися на роботу.
Програму працевлаштування для переселенців було запущено у квітні 2022 року. У рамках цієї ініціативи держава затвердила компенсаційні виплати для роботодавців, які приймали на роботу внутрішньо переміщених осіб.
Головною метою цього проєкту є надання допомоги українцям, які були змушені переїхати через воєнні події. Один із важливих критеріїв для отримання компенсацій є офіційний статус переселенця, який робітник має отримати.