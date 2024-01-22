Які виплати власникам зруйнованого житла
Право на отримання виплат як ВПО мають особи, житло яких знищено або пошкоджено внаслідок збройної агресії Росії.
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Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання, яка нині становить:
- 3 тисячі гривень — особам з інвалідністю та дітям;
- 2 тисячі гривень — для всіх інших внутрішньо переміщених осіб.
Особливості виплати допомоги
Згідно з роз’ясненням Мінсоцполітики, цю допомогу виплачують за наявності даних у Державному реєстрі майна, пошкодженого та знищеного внаслідок:
- бойових дій;
- терористичних актів;
- диверсій, спричинених військовою агресією Росії проти України.
Або ж за наявності документального підтвердження від органів місцевого самоврядування про пошкодження/знищення житлового приміщення внаслідок збройної агресії Росії, яке надається разом із заявою на отримання допомоги.
Кому з ВПО продовжать виплати у 2024 році без додаткового звернення
Нагадаємо, що січень є останнім місяцем, коли виплати ВПО здійснюватимуть за старими правилами.
Згідно з рішенням Кабміну, особам, які звернулися за виплатами вперше після 1 серпня 2023 року – автоматично призначатимуться виплати на другий шестимісячний період без необхідності додаткового звернення.