Які виплати власникам зруйнованого житла

Право на отримання виплат як ВПО мають особи, житло яких знищено або пошкоджено внаслідок збройної агресії Росії.

Читайте також: Переселенці можуть отримати кошти від ООН — про яку суму йдеться

Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання, яка нині становить:

3 тисячі гривень — особам з інвалідністю та дітям;

2 тисячі гривень — для всіх інших внутрішньо переміщених осіб.

Зауважте! Це передбачено Постановою КМУ № 509. Виплати ВПО також можуть бути призначені таким особам відповідно до урядової Постанови № 332.

Особливості виплати допомоги

Згідно з роз’ясненням Мінсоцполітики, цю допомогу виплачують за наявності даних у Державному реєстрі майна, пошкодженого та знищеного внаслідок:

бойових дій;

терористичних актів;

диверсій, спричинених військовою агресією Росії проти України.

Або ж за наявності документального підтвердження від органів місцевого самоврядування про пошкодження/знищення житлового приміщення внаслідок збройної агресії Росії, яке надається разом із заявою на отримання допомоги.

Зауважте! Також у листі зазначається, що житло, яке віднесено до 2 та 3 категорій пошкодження, вважається таким, що непридатне для проживання.

Кому з ВПО продовжать виплати у 2024 році без додаткового звернення

Нагадаємо, що січень є останнім місяцем, коли виплати ВПО здійснюватимуть за старими правилами.

Згідно з рішенням Кабміну, особам, які звернулися за виплатами вперше після 1 серпня 2023 року – автоматично призначатимуться виплати на другий шестимісячний період без необхідності додаткового звернення.