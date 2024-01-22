Какие выплаты владельцам разрушенного жилья

Право на получение выплат как ВПЛ имеют лица, жилье которых уничтожено или повреждено в результате вооруженной агрессии России.

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Речь идет о ежемесячное государственное пособие на проживание, которое составляет:

  • 3 тысячи гривен – лицам с инвалидностью и детям;
  • 2 тысячи гривен – для всех других внутренне перемещенных лиц.

Особенности выплаты пособия

Согласно разъяснению Минсоцполитики, эта помощь выплачивается при наличии данных в Государственном реестре имущества, поврежденного и уничтоженного в результате:

  • боевых действий;
  • террористических актов;
  • диверсий, вызванных военной агрессией России против Украины.

Или же при наличии документального подтверждения от органов местного самоуправления о повреждении/уничтожении жилого помещения в результате вооруженной агрессии России, предоставляемого вместе с заявлением на получение помощи.

Кому из ВПЛ продолжат выплаты в 2024 году без дополнительного обращения

Напомним, что январь является последним месяцем, когда выплаты ВПЛ будут осуществлять по старым правилам.

Согласно решению Кабмина, лицам, обратившимся за выплатами впервые после 1 августа 2023 года – автоматически будут назначаться выплаты на второй шестимесячный период без необходимости дополнительного обращения.