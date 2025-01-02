Виплати ВПО: хто може автоматично отримувати допомогу з 1 січня

Українці продовжують отримувати виплати ВПО у 2025 році. Йдеться про грошову підтримку для людей, які були змушені покинути своє житло та переїхати в інше місце, перебуваючи у скрутному становищі.

Хто отримуватиме виплати ВПО автоматично з 1 січня

Так у 2025 році виплати подовжили до лютого поточного року, тому з 1 січня вони отримують їх автоматично, пише 24 канал з посиланням на Урядовий портал.

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Йдеться про таких осіб:

ті, хто отримує пенсію за віком, а розмір її менший за 9444 гривні;

особи зі статусом інвалідності 1 і 2 групи;

неповнолітні громадяни зі статусом інвалідності;

діти із важкими захворюваннями;

громадяни України віком до 23 років без батьківського піклування;

діти-сироти;

прийомні батьки та батьки-вихователі.

Який розмір виплати ВПО у 2025 році

Розмір виплати у поточному році залежатиме від категорії внутрішньо переміщеної особи.

Наприклад, усі українці, які мають статус інвалідності, отримають 3 000 гривень. Таку ж суму нададуть неповнолітнім дітям.

Інші ж категорії громадян отримають 2 000 гривень.

Зверніть увагу! Отримати фінансову допомогу з 1 січня можна щомісяця 15 і 28 числа.

Хто має подати заяву для отримання виплат

Однак існує кілька категорій ВПО, у яких немає можливості автоматично отримувати виплати. Такі люди мають звернутися із заявою для продовження фінансової допомоги:

До таких людей належать:

українці з дітьми до 14 років, які мешкають у місцевості, де тривають активні бойові дії або в місцевості, де можливі такі дії;

українці з дітьми до 14 років, які проживають у безпечній місцевості, але з якоїсь причини діти не можуть ходити до школи офлайн;

сім'ї українців, де один із членів доглядає за людиною з інвалідністю 1 групи;

сім'ї українців, у яких один із членів доглядає за неповнолітньою дитиною з інвалідністю або дитиною, яку визнано тяжкохворою;

діти до 14 років, які приїхали, як ВПО, без батьків;

вагітні жінки з терміном від 7.5 місяців.

Також виплати ВПО 2025 за заявою можуть бути призначені українцю, який відповідає двом критеріям:

йому або їй понад 60 років; він або вона не отримують пенсію.

Зауважте! При цьому важливо, аби середній дохід на місяць для такої родини на кожного одержувача не був більшим за 9 444 гривні.