Хто отримуватиме виплати ВПО автоматично з 1 січня

Так у 2025 році виплати подовжили до лютого поточного року, тому з 1 січня вони отримують їх автоматично, пише 24 канал з посиланням на Урядовий портал.

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Йдеться про таких осіб:

  • ті, хто отримує пенсію за віком, а розмір її менший за 9444 гривні;
  • особи зі статусом інвалідності 1 і 2 групи;
  • неповнолітні громадяни зі статусом інвалідності;
  • діти із важкими захворюваннями;
  • громадяни України віком до 23 років без батьківського піклування;
  • діти-сироти;
  • прийомні батьки та батьки-вихователі.

Який розмір виплати ВПО у 2025 році

Розмір виплати у поточному році залежатиме від категорії внутрішньо переміщеної особи.

Наприклад, усі українці, які мають статус інвалідності, отримають 3 000 гривень. Таку ж суму нададуть неповнолітнім дітям.

Інші ж категорії громадян отримають 2 000 гривень.

Зверніть увагу! Отримати фінансову допомогу з 1 січня можна щомісяця 15 і 28 числа.

Хто має подати заяву для отримання виплат

Однак існує кілька категорій ВПО, у яких немає можливості автоматично отримувати виплати. Такі люди мають звернутися із заявою для продовження фінансової допомоги:

До таких людей належать:

  • українці з дітьми до 14 років, які мешкають у місцевості, де тривають активні бойові дії або в місцевості, де можливі такі дії;
  • українці з дітьми до 14 років, які проживають у безпечній місцевості, але з якоїсь причини діти не можуть ходити до школи офлайн;
  • сім'ї українців, де один із членів доглядає за людиною з інвалідністю 1 групи;
  • сім'ї українців, у яких один із членів доглядає за неповнолітньою дитиною з інвалідністю або дитиною, яку визнано тяжкохворою;
  • діти до 14 років, які приїхали, як ВПО, без батьків;
  • вагітні жінки з терміном від 7.5 місяців.

Також виплати ВПО 2025 за заявою можуть бути призначені українцю, який відповідає двом критеріям:

  1. йому або їй понад 60 років;
  2. він або вона не отримують пенсію.

Зауважте! При цьому важливо, аби середній дохід на місяць для такої родини на кожного одержувача не був більшим за 9 444 гривні.