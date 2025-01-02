Хто отримуватиме виплати ВПО автоматично з 1 січня
Так у 2025 році виплати подовжили до лютого поточного року, тому з 1 січня вони отримують їх автоматично, пише 24 канал з посиланням на Урядовий портал.
Читайте також Субсидії на житло для ВПО: які зміни ухвалив уряд
Йдеться про таких осіб:
- ті, хто отримує пенсію за віком, а розмір її менший за 9444 гривні;
- особи зі статусом інвалідності 1 і 2 групи;
- неповнолітні громадяни зі статусом інвалідності;
- діти із важкими захворюваннями;
- громадяни України віком до 23 років без батьківського піклування;
- діти-сироти;
- прийомні батьки та батьки-вихователі.
Який розмір виплати ВПО у 2025 році
Розмір виплати у поточному році залежатиме від категорії внутрішньо переміщеної особи.
Наприклад, усі українці, які мають статус інвалідності, отримають 3 000 гривень. Таку ж суму нададуть неповнолітнім дітям.
Інші ж категорії громадян отримають 2 000 гривень.
Зверніть увагу! Отримати фінансову допомогу з 1 січня можна щомісяця 15 і 28 числа.
Хто має подати заяву для отримання виплат
Однак існує кілька категорій ВПО, у яких немає можливості автоматично отримувати виплати. Такі люди мають звернутися із заявою для продовження фінансової допомоги:
До таких людей належать:
- українці з дітьми до 14 років, які мешкають у місцевості, де тривають активні бойові дії або в місцевості, де можливі такі дії;
- українці з дітьми до 14 років, які проживають у безпечній місцевості, але з якоїсь причини діти не можуть ходити до школи офлайн;
- сім'ї українців, де один із членів доглядає за людиною з інвалідністю 1 групи;
- сім'ї українців, у яких один із членів доглядає за неповнолітньою дитиною з інвалідністю або дитиною, яку визнано тяжкохворою;
- діти до 14 років, які приїхали, як ВПО, без батьків;
- вагітні жінки з терміном від 7.5 місяців.
Також виплати ВПО 2025 за заявою можуть бути призначені українцю, який відповідає двом критеріям:
- йому або їй понад 60 років;
- він або вона не отримують пенсію.
Зауважте! При цьому важливо, аби середній дохід на місяць для такої родини на кожного одержувача не був більшим за 9 444 гривні.