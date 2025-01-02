Кто будет получать выплаты ВПЛ автоматически с 1 января
Так в 2025 году выплаты продлили до февраля текущего года, поэтому с 1 января они получают их автоматически, пишет 24 канал со ссылкой на Правительственный портал.
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Речь идет о таких лицах:
- те, кто получает пенсию по возрасту, а размер ее меньше 9444 гривны;
- лица со статусом инвалидности 1 и 2 группы;
- несовершеннолетние граждане со статусом инвалидности;
- дети с тяжелыми заболеваниями;
- граждане Украины в возрасте до 23 лет без родительской опеки;
- дети-сироты;
- приемные родители и родители-воспитатели.
Какой размер выплаты ВПЛ в 2025 году
Размер выплаты в текущем году будет зависеть от категории внутренне перемещенного лица.
Например, все украинцы, которые имеют статус инвалидности, получат 3 000 гривен. Такую же сумму предоставят несовершеннолетним детям.
Другие же категории граждан получат 2 000 гривен.
Обратите внимание! Получить финансовую помощь с 1 января можно ежемесячно 15 и 28 числа.
Кто должен подать заявление для получения выплат
Однако существует несколько категорий ВПЛ, у которых нет возможности автоматически получать выплаты. Такие люди должны обратиться с заявлением для продолжения финансовой помощи:
К таким людям относятся:
- украинцы с детьми до 14 лет, которые живут в местности, где продолжаются активные боевые действия или в местности, где возможны такие действия;
- украинцы с детьми до 14 лет, которые проживают в безопасной местности, но по какой-то причине дети не могут ходить в школу оффлайн;
- семьи украинцев, где один из членов ухаживает за человеком с инвалидностью 1 группы;
- семьи украинцев, в которых один из членов ухаживает за несовершеннолетним ребенком с инвалидностью или ребенком, который признан тяжелобольным;
- дети до 14 лет, которые приехали, как ВПЛ, без родителей;
- беременные женщины со сроком от 7.5 месяцев.
Также выплаты ВПЛ 2025 по заявлению могут быть назначены украинцу, который соответствует двум критериям:
- ему или ей более 60 лет;
- он или она не получают пенсию.
Заметьте! При этом важно, чтобы средний доход в месяц для такой семьи на каждого получателя не был больше 9 444 гривны.