ВПО затримали виплати: коли українці отримають гроші

Деякі ВПО не отримали свої кошти 15 червня. У Мінсоцполітики запевнили, що гроші надійдуть наприкінці місяця.

Виплати ВПО за червень

Згідно з повідомленням пресслужби, внутрішньо переміщені особи (ВПО) отримують щомісячну грошову допомогу у два окремі періоди виплат. Перша група отримує виплати після 15 числа, а друга – після 28 числа.

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Тож, якщо ви не отримали кошти у першій половині поточного місяця, вони надійдуть на рахунки – до кінця червня,

– написано у повідомленні.

Також у Міністерстві написали, що соціальні витрати є пріоритетом для уряду, поступаючись лише витратам на оборону. Кошти виділяються на соціальні послуги як першочергове завдання.

Тож виплата допомоги на проживання для ВПО відбувається поетапно,

– додали у пресслужбі.

Які виплати отримують ВПО

для осіб з інвалідністю та дітей – 3 000 гривень;

для інших – 2 000 гривень.

Кому з переселенців припинять виплати

Останніми днями на гарячу лінію міністерства почастішали звернення ВПО щодо затримки виплат 15 червня.

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть зіткнутися з проблемою припинення виплат протягом наступних двох місяців. Ці зміни торкнуться тих, кому фінансову допомогу було продовжено на додатковий шестимісячний період.

У певних випадках, наприклад, при навчанні дітей онлайн, один із працездатних членів сім'ї може бути безробітним. Крім того, іншим безробітним, але працездатним членам сім'ї надається пільговий період, протягом якого вони можуть отримати допомогу в працевлаштуванні.

Особи, які звернулися за продовженням виплат у травні або червні, матимуть два місяці для працевлаштування або реєстрації в центрі зайнятості, і цей період відраховуватиметься з 1 травня або з 1 червня відповідно.