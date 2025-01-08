Виплати ВПО у січні: коли їх зможуть отримати українці

В Україні чимала кількість людей отримає різні допомоги від держави. Однак російська атака на реєстри могла вплинути на терміни видачі коштів.

Коли українці отримають виплати ВПО у січні 2025 року

Однак виплати для ВПО будуть нараховані та виплачені відповідно до графіка, повідомляє 24 канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Як відомо, країна-агресор нещодавно здійснила кібератаку на державні реєстри України. Через це деякі сервіси державних реєстрів тимчасово недоступні, наразі тривають роботи з їх відновлення,

– нагадали у відомстві.

Зокрема українців запевнили, що атака на реєстри Мін'юсту не вплине на проведення виплат для громадян. Зокрема частину виплат вже проведено, частину буде проведено вчасно, відповідно до графіку.

Виплати допомог у січні також будуть здійснені вчасно. Робота з нарахування триває, не зважаючи на збільшення навантаження на наших спеціалістів,

– пообіцяли громадянам.

Зауважте! Мінсоцполітики, Пенсійний фонд та органи соціального захисту працюють у штатному режимі.