Виплати по-новому: що зміниться для ВПО з 1 березня

Стало відомо про те, яким чином український уряд з 1 березня визначатиме, чи потрібна переселенцям фінансова підтримка з боку держави. Про те, кого можуть позбавити виплат, читайте далі.

Які будуть умови отримання виплат

Починаючи з 1 березня 2024 року, допомогу на проживання для ВПО будуть встановлювати, враховуючи фактичні потреби сімей у допомозі.

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Про це в ефірі телемарафону повідомила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович, передає 24 Канал.

Оксана Жолнович Міністр соціальної політики України Сьогодні кожен має приєднатися до економічного розвитку нашої держави. Тобто, якщо люди не воюють, вони повинні працювати, щоби генерувати дохід, давати нам можливість забезпечувати нашу оборону і зокрема підтримку соціально незахищених верств.

Крім цього, уряд також буде аналізувати ступінь інтегрованості ВПО в економічний розвиток країни.

Оксана Жолнович Міністр соціальної політики України Тобто, людина має інтегруватися, соціалізуватися та шукати собі роботу.

Яких нововведень очікувати з 1 березня

Відтак, починаючи з 1 березня, якщо один з членів сім'ї внутрішньо переміщених осіб доглядає за дітьми – то інший повинен мати роботу або ж бути зареєстрованим у службі зайнятості.

Це є основною умовою, що додається з 1 березня і стане показником для виплати допомоги.

Водночас припинять отримувати допомогу тільки ті люди, у яких дохід на кожного члена домогосподарств перевищуватиме показник у 9 444 гривні.

Оксана Жолнович міністр соціальної політики України Усе залежить від того, наскільки люди не будуть приховувати себе від держави та чесно заявлять, що вони є, вони перемістилися і зареєструються в пошуках роботи.

Всі інші матимуть можливість звернутися та продовжити свої виплати, якщо:

вони працюють, але заробіток менший за 9 444 гривні;

шукають роботу та зареєстровані у службі зайнятості, як безробітні.