Виплати для ВПО у жовтні: які суми передбачені українцям

Уряд продовжив допомогу для внутрішньо переміщених осіб ще на 6 місяців. Крім того, було врегульовано механізм продовження допомоги для дітей, які входять до складу сім’ї ВПО та мають право на її отримання.

Які виплати передбачені ВПО у жовтні

Виплата на наступний шестимісячний період продовжуватиметься автоматично, про що йдеться на сайті Міністерства соціальної політики.

ВПО, які відповідають критеріям для отримання допомоги на проживання, зможуть отримувати її протягом ще одного шестимісячного періоду,

– йдеться у повідомленні.

Зокрема, максимальну кількість таких періодів було збільшено: з п’яти до шести. Шостий шестимісячний період виплат триває з 1 вересня 2026 року до 28 лютого 2027 року.

Що робити, якщо не надійшли виплати за вересень

Якщо людина належить до категорії осіб, якій виплати мали продовжитися автоматично, але кошти не надійшли, то слід звернутися повторно із заявою до Пенсійного фонду.

Крім того, потрібно підготувати документи, які підтверджують право на допомогу. Наприклад, довідку з центру зайнятості, документи про працевлаштування, медичні документи, документи про склад сім’ї тощо.

Нагадаємо, що сума допомоги змін не зазнала. Виплати ВПО у жовтні 2026 року є такими:

особам з інвалідністю та неповнолітнім передбачено 3 тисячі гривень;

іншим українцям – 2 тисячі гривень.

Виплату нараховують 15 та 28 числа щомісячно.