Какие выплаты предусмотрены для ВПЛ в октябре
Выплата на следующий шестимесячный период будет продлена автоматически, о чем говорится на сайте Министерства социальной политики.
ВПЛ, соответствующие критериям для получения помощи на проживание, смогут получать ее в течение еще одного шестимесячного периода,
– говорится в сообщении.
В частности, максимальное количество таких периодов было увеличено: с пяти до шести. Шестой шестимесячный период выплат длится с 1 сентября 2026 года по 28 февраля 2027 года.
Что делать, если не поступили выплаты за сентябрь
Если человек относится к категории лиц, которым выплаты должны были продлиться автоматически, но средства не поступили, то следует повторно обратиться с заявлением в Пенсионный фонд.
Кроме того, необходимо подготовить документы, подтверждающие право на пособие. Например, справку из центра занятости, документы о трудоустройстве, медицинские документы, документы о составе семьи и т. д.
Напомним, что сумма помощи не изменилась. Выплаты ВПЛ в октябре 2026 года составляют:
- лицам с инвалидностью и несовершеннолетним предусмотрено 3 тысячи гривен;
- другим украинцам – 2 тысячи гривен.
Выплаты начисляются 15 и 28 числа ежемесячно.