Виплату за прихисток ВПО можуть збільшити у двічі

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Голова партії "Слуга народу" поділилась, що українці, які прихистили ВПО (внутрішньо переміщеної особи), можуть отримувати замість 450 гривень – 900 гривень на одну особу з початком опалювального сезону.

Зараз діє державна програма "Прихисток" – сім’ї, які приймають переселенців, отримують компенсацію 450 гривні на прийняту особу. Але обговорюється можливість збільшити компенсацію з початком опалювального сезону удвічі – до 900 гривень на особу,

– сказала Шуляк.

Також Шуляк поділилась, що кількість зруйнованого житла сягнула 17 мільйонів квадратних метрів, але в уряді припускають, що це неповна цифра, тому що не всі власники зруйнованого чи пошкодженого житла подали заявки.

Як отримати 450 гривень від держави

подати заяву про готовність прихистити людей до органу місцевого самоврядування (ОМС) за місцем проживання або через сайт Прихисток;

подати відповідну заяву до ОМС при поселенні переселенців;

до п’ятого числа кожного місяця інформувати ОМС про кількість днів та переселенців, які проживали;

отримати компенсацію.

450 гривень від держави українцям, що прихистили ВПО, виплачували, як компенсацію за комунальні послуги.

Зауважте, що роботодавці теж можуть отримати грошову допомогу від держави, якщо влаштують на роботу переселенця. Мовиться про 6,5 тисяч гривень. Таку заявку роботодавець може подати через портал Дія. Але гроші надійдуть лише за перший та другий місяць роботи переселенця.

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