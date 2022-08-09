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Глава партии "Слуга народа" поделилась, что украинцы, приютившие ВПЛ (внутренне перемещенное лицо), могут получать вместо 450 гривен – 900 гривен на одного человека с началом отопительного сезона.

Сейчас действует государственная программа "Прихисток" – семьи, принимающие переселенцев, получают компенсацию 450 гривен на принятое лицо. Но обсуждается возможность увеличить компенсацию с началом отопительного сезона вдвое – до 900 гривен на человека,

– сказала Шуляк.

Также Шуляк поделилась, что количество разрушенного жилья достигло 17 миллионов квадратных метров, но в правительстве предполагают, что это неполная цифра, потому что не все владельцы разрушенного или поврежденного жилья подали заявки.

Напомним! 450 гривен от государства украинцам, приютившим ВПЛ, выплачивали, как компенсацию за коммунальные услуги.

Как получить 450 гривен от государства

подать заявление о готовности приютить людей в орган местного самоуправления (ОМС) по месту жительства или через сайт Прихисток;

подать соответствующее заявление в ОМС при поселении переселенцев;

до пятого числа каждого месяца информировать ОМС о количестве дней и переселенцев, которые проживали;

Учтите, что работодатели тоже могут получить денежную помощь от государства, если устроят на работу переселенца. Речь идет о 6,5 тысячах гривен. Такую заявку работодатель может подать через портал Дия. Но деньги поступят только за первый и второй месяц работы переселенца.

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