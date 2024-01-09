Пенсія у звʼязку з втратою годувальника: які умови її призначення
9 січня 2024, 17:20Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
У випадку смерті одного з члена сімʼї, його партнер, діти або родичі - можуть отримати державну компенсацію. Деталі щодо умов нарахування цієї пенсії та перелік необхідних кроків для її отримання - розглянемо далі.
Хто може розраховувати на пенсію
Відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" право на призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника мають непрацездатні члени сім’ї, які перебували на його утриманні.
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До непрацездатних членів сім’ї належать:
- діти, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років; діти, які навчаються за денною формою навчання в навчальних закладах — до закінчення , але не довше ніж до досягнення ними 23 років, та діти-сироти до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні;
- чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;
- чоловік (дружина), а в разі їх відсутності — один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років.
В яких розмірах призначається пенсія
Пенсія призначається в наступних розмірах:
- на одного непрацездатного члена сім’ї — 50 відсотків пенсії за віком померлого годувальника;
- на двох та більше непрацездатних членів сім’ї — 100 відсотків пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частинами;
- дітям-сиротам — виходячи з розміру пенсії за віком кожного з батьків.
Які документи потрібні
Перелік необхідних документів, які додаються до заяви для призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника:
- паспорт;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- документи, що підтверджують родинні зв’язки з годувальником;
- свідоцтво про смерть годувальника, або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим, або інформація з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;
- документи про вік померлого годувальника сім’ї за відсутності таких даних у свідоцтві про смерть чи рішенні суду про визнання годувальника безвісно відсутнім або оголошення його померлим;
- документи, що підтверджують стаж годувальника;
А також додаткові довідки за потреби:
- довідки навчальних закладів про навчання дітей за денною формою навчання;
- довідка про догляд за дітьми годувальника до досягнення 8 років;
- довідка про перебування членів сім’ї /крім дітей/ на повному утриманні;
- довідки, які засвідчують особливий статус померлого;
- відомості про місце проживання;
- експертний висновок про причини смерті годувальника внаслідок аварії на ЧАЕС;
- рішення органів опіки про призначення опікуна тощо.