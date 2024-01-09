Пенсія у звʼязку з втратою годувальника: які умови її призначення

У випадку смерті одного з члена сімʼї, його партнер, діти або родичі - можуть отримати державну компенсацію. Деталі щодо умов нарахування цієї пенсії та перелік необхідних кроків для її отримання - розглянемо далі.

Хто може розраховувати на пенсію

Відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" право на призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника мають непрацездатні члени сім’ї, які перебували на його утриманні.

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До непрацездатних членів сім’ї належать:

діти, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років; діти , які навчаються за денною формою навчання в навчальних закладах — до закінчення , але не довше ніж до досягнення ними 23 років, та діти-сироти до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні;

які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років; , які навчаються за денною формою навчання в навчальних закладах — до закінчення , але не довше ніж до досягнення ними 23 років, та до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні; чоловік (дружина ), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку ;

), батько, мати, ; чоловік (дружина), а в разі їх відсутності — один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років.

В яких розмірах призначається пенсія

На всіх членів сім’ї, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, призначається одна спільна пенсія. На вимогу члена сім’ї із загальної суми пенсії виділяється його частка, яка виплачується окремо.

Пенсія призначається в наступних розмірах:

на одного непрацездатного члена сім’ї — 50 відсотків пенсії за віком померлого годувальника;

непрацездатного члена сім’ї — 50 відсотків пенсії за віком померлого годувальника; на двох та більше непрацездатних членів сім’ї — 100 відсотків пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частинами;

непрацездатних членів сім’ї — 100 відсотків пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частинами; дітям-сиротам — виходячи з розміру пенсії за віком кожного з батьків.

Які документи потрібні

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається на весь період, протягом якого член сім’ї померлого годувальника вважається непрацездатним, а членам сім’ї, які досягли пенсійного віку — довічно.

Перелік необхідних документів, які додаються до заяви для призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника:

паспорт; реєстраційний номер облікової картки платника податків; документи, що підтверджують родинні зв’язки з годувальником; свідоцтво про смерть годувальника, або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим, або інформація з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин; документи про вік померлого годувальника сім’ї за відсутності таких даних у свідоцтві про смерть чи рішенні суду про визнання годувальника безвісно відсутнім або оголошення його померлим; документи, що підтверджують стаж годувальника;

А також додаткові довідки за потреби:

довідки навчальних закладів про навчання дітей за денною формою навчання;

довідка про догляд за дітьми годувальника до досягнення 8 років;

довідка про перебування членів сім’ї /крім дітей/ на повному утриманні;

довідки, які засвідчують особливий статус померлого;

відомості про місце проживання;

експертний висновок про причини смерті годувальника внаслідок аварії на ЧАЕС;

рішення органів опіки про призначення опікуна тощо.