Кто может рассчитывать на пенсию
В соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" право на назначение пенсии в связи с потерей кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи, находившиеся на его содержании.
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К нетрудоспособным членам семьи относятся:
- дети, не достигшие 18 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет; дети, которые учатся по дневной форме обучения в учебных заведениях - до окончания, но не дольше, чем до достижения ими 23 лет, и дети-сироты до достижения ими 23 лет независимо от того, учатся они или нет;
- муж (жена ), отец мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста ;
- муж (жена), а в случае их отсутствия - один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка умершего кормильца независимо от возраста и трудоспособности, если он (она) не работают и заняты уходом за ребенком (детям) умершего кормильца до достижения им (ими) 8 лет.
В каких размерах назначается пенсия
Пенсия назначается в следующих размерах:
- на одного нетрудоспособного члена семьи - 50 процентов пенсии по возрасту умершего кормильца;
- на двоих и больше нетрудоспособных членов семьи - 100 процентов пенсии по возрасту умершего кормильца, распределяемого между ними равными частями;
- детям-сиротам — исходя из размера пенсии по возрасту каждого родителя.
Какие документы нужны
Перечень необходимых документов, прилагаемых к заявлению для назначения пенсии в связи с потерей кормильца :
- паспорт;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- документы, подтверждающие родственные связи с кормильцем;
- свидетельство о смерти кормильца, или решение суда о признании его безвестно отсутствующим или объявление его умершим, или информация из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах;
- документы о возрасте умершего кормильца семьи при отсутствии таких данных в свидетельстве о смерти или решении суда о признании кормильца безвестно отсутствующим или оглашения его умершим;
- документы, подтверждающие стаж кормильца;
А также дополнительные справки при необходимости :
- справки учебных заведений об обучении детей по дневной форме обучения;
- справка об уходе за детьми кормильца до достижения 8 лет;
- справка о пребывании членов семьи /кроме детей/ на полном содержании;
- справки, удостоверяющие особый статус умершего;
- сведения о месте жительства;
- экспертный вывод о причинах смерти кормильца в результате аварии на ЧАЭС;
- решение органов опеки о назначении опекуна и т.д.