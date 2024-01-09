Финансирование пенсий в 2023 году

Нардеп Даниил Гетманцев сообщил, что в течение прошлого года 65% доходов ПФУ это вычет ЕСВ. При этом международные гранты и льготные кредиты покрыли еще 35%.

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Даниил Гетманцев Председатель парламентского комитета по налогам и финансам То есть большую часть пенсий Украина финансирует самостоятельно. В этом месяце ожидаем положительные новости из Вашингтона и Брюсселя.

Доходы ПФУ выросли в течение 2023 года до 777,8 миллиарда гривен. Для сравнения, этот показатель увеличился на 156,9 миллиарда гривен или на 25,4% больше, чем в 2022 году.

Гетманцев отмечает, что план доходов ПФУ в прошлом году был перевыполнен на 1,6%. В гривневом эквиваленте это 6,9 миллиарда.

Как формируются доходы ПФУ

Наибольшему росту доходов ПФУ в 2023 году способствовало расширение функционала фонда. Еще в 2022 году эта государственная организация начала заниматься выплатами и начислением льгот, субсидий. С 2023 года ПФУ начал выполнять функции ФССУ.

В общей сложности доходы ПФУ увеличились на 100 миллиардов гривен или 16,3%.

При этом доход ПФУ с ЕСВ и других обязательных платежей также увеличился. В общем он вырос на 59,5 миллиарда гривен или 14,7%.

Увеличился и трансферт, выделявшийся из госбюджета. Показатель его роста – 19,2% или 40,4 миллиарда гривен.