У Раді пропонують виплачувати пенсії по-новому: що зміниться для пенсіонерів

8 жовтня 2024, 18:41
Читать новость на русском
Автор: Катерина Добровольська

Джерело:

Тарас Тарасенко

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, за яким пропонується проводити виплату по-новому. До чого варто бути готовим пенсіонерам, читайте далі.

Як хочуть виплачувати пенсії

Як повідомив народний депутат Тарас Тарасенко, документ передбачає, що "Нова пошта" зможе стати оператором пенсійних виплат через свою платіжну систему NovaPay.

Читайте також: Які надбавки до пенсії передбачені пенсіонерам після 65 років

 

Тарас Тарасенко

Народний депутат України

NovaPay може стати таким оператором також. Вони говорять, що у них також велика мережа, і це буде зручніше й оперативніше працювати, ніж "Укрпошта" в селах.

Наразі ці функції виконують державні установи: "Укрпошта" та "Ощадбанк".

Що відомо про NovaPay

NovaPay — фінансовий сервіс від "Нової Пошти", який має розширену ліцензію Національного банку України. Сервіс надає послуги відкриття та обслуговування рахунків для приватних і корпоративних клієнтів, випуск карток для фізичних осіб, еквайринг для бізнесу, перекази без відкриття рахунку, кредитування та приймання грошей на рахунки з подальшим їх видаванням.