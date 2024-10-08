У Раді пропонують виплачувати пенсії по-новому: що зміниться для пенсіонерів

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, за яким пропонується проводити виплату по-новому. До чого варто бути готовим пенсіонерам, читайте далі.

Як хочуть виплачувати пенсії

Як повідомив народний депутат Тарас Тарасенко, документ передбачає, що "Нова пошта" зможе стати оператором пенсійних виплат через свою платіжну систему NovaPay.

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Тарас Тарасенко Народний депутат України NovaPay може стати таким оператором також. Вони говорять, що у них також велика мережа, і це буде зручніше й оперативніше працювати, ніж "Укрпошта" в селах.

Наразі ці функції виконують державні установи: "Укрпошта" та "Ощадбанк".