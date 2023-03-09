Девальвація гривні: чи очікувати падіння курсу цього року

Більшість аналітиків з обережністю прогнозують економічні показники під час війни через невизначеність. За консенсус-прогнозом семи українських та іноземних аналітичних структур, цьогоріч офіційний курс не опуститься нижче за 45 гривень.

Найбільш песимістичні прогнози в Morgan Stanley, Dragon Capital та Sense Bank – 45 гривень та по 43 гривень відповідно. Проте більшість експертів схиляються до більш оптимістичних сценаріїв.

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Мало хто очікує різкої девальвації до кінця року. Це дуже позитивний меседж: НБУ зберігає повний контроль над ситуацією. Тобто будь-яке послаблення курсу буде не результатом якихось обставин чи сюрпризів (як було в середині 2022 року), а виваженим рішенням регулятора,

– констатує очільник департаменту макроекономічних досліджень ICU Віталій Ваврищук.

Як зазнають в керівництві НБУ, найближчим часом змінювати політику фіксованого курсу не планується. В будь-якому разі регулятор не планує підвищувати фіксований курс.

Нацбанк поки продовжуватиме діяти в межах політики фіксованого курсу, якої регулятор дотримується з першого дня російського вторгнення, сказав заступник голови НБУ Ніколайчук. "Натомість ми намагаємося далеко не відпускати роздрібний курс", – сказав він.

На підтримку фіксованого курсу регулятор витрачає валютні резерви. Однак, завдяки очікуваній міжнародній підтримці цьогоріч, таку політику зможуть продовжити.

Як очікують опитані аналітики, суттєвого падіння валютних резервів не передбачається. Мінімальний прогноз складає 26,3 мільярда доларів, максимальний – 33 мільярдів доларів, а консенсусне значення – 29, 5 мільярда доларів.

Курс долара сьогодні

Курс валют у банках

9 березня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 38,30 гривні (-10 копійок), а купити за 38,85 гривні (-5 копійок).

Готівкове євро банки купують за 40,20 гривні (-20 копійок), а продають в середньому за 40,91 гривні (-29 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 38,20 гривні (+18 копійок), а продають – за 38,75 гривні (-13 копійок).

Євро коливається на рівні: купівля – 40,15 гривні (+12 копійок), а продаж – 40,72 гривні (-33 копійки).

Курс на чорному ринку