Нагадуємо, що у ніч проти 9 березня росіяни вчергове здійснили ракетний терор по території України. За словами Роман Світана, військового експерта, полковника запасу ЗСУ та льотчика-інструктора, з якими він поділився із 24 Каналом, цього разу вони спробували нову тактику.
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Скільки Росія витрачає на масові ракетні атаки
За даними просвітницького проєкту від аналітичного центру CASE Україна за останні 5 місяців країна-агресорка випустила по території України 821 ракету. Їхня загальна сума складає 7,4 мільярда доларів.
- Від початку року, а саме у період з 31 грудня по 1 січня було випущено 31 ракету;
- 14 січня – 33 ракети;
- 26 січня – 55 ракет;
- 10 лютого – 71 ракету;
- А 9 березня – аж 81 ракету.
Однак зазначимо, що останній обстріл включає ще й ракети С-300, яких раніше у статистиці не було. Без них кількість ракет складає 68 ракет.
До теми Не пригадую, щоб таке було раніше, – Ігнат про новий обстріл росіян
Ранкові наслідки ракетної атаки
- Росія влучила у житлову зону Золочівського району, що на Львівщині. Там розпочалася пожежа, яку вже загасили. Однак без жертв не обійшлося – відомо наразі про 5 загиблих.
- Влучання також є і на Дніпропетровщині. Є влучання у Нікопольському, Криворізькому, Дніпровському та Павлоградському районах.
- У Києві теж прогриміли вибухи у Святошинському та Голосіївському районах. Повідомляють про 3 постраждалих.