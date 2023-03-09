Напомним, что в ночь на 9 марта россияне в очередной раз осуществили ракетный террор по территории Украины. За словами Роман Свитана, военного эксперта, полковника запаса ВСУ и летчика-инструктора, с которыми он поделился с 24 Каналом, на этот раз они попробовали новую тактику
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Сколько Россия тратит на массовые ракетные атаки
По данным просветительского проекта от аналитического центра CASE Украина, за последние 5 месяцев страна-агрессорка выпустила по территории Украины 821 ракету. Их общая сумма составляет 7,4 миллиарда долларов.
- С начала года, а именно в период с 31 декабря по 1 января была выпущена 31 ракета;
- 14 января – 33 ракеты;
- 26 января – 55 ракет;
- 10 февраля – 71 ракету;
- А 9 марта – 81 ракету.
Однако отметим, что последний обстрел включает еще и ракеты С-300, которых раньше в статистике не было. Без них количество ракет составляет 68 ракет.
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Утренние последствия ракетной атаки
- Россия попала в жилую зону Золочевского района Львовской области. Там начался пожар, который уже потушен. Однако без жертв не обошлось – известно о 5 погибших.
- Попадание также есть и на Днепропетровщине. Есть попадания в Никопольском, Криворожском, Днепровском и Павлоградском районах.
- В Киеве тоже прогремели взрывы в Святошинском и Голосеевском районах. Сообщают о 3 пострадавших.