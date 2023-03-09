Це свідчить про те, що стратегічний неядерний потенціал Росії зазнає рецесії. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт Петро Черник.

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Масовані запуски "Кинджалів"

Він переконаний, що цей процес у ворога буде тільки наростати. Водночас він помітив доволі цікаву деталь у новому обстрілі Росії.

Це й хороша, і погана новина одночасно. Це застосування аж 6 ракет комплексу Х-47м2 "Кинджал". Чому це хороша новина? Тому що для росіян ця ракета є найновіша, вона буквально 2017 року розробки, їх небагато – у межах 53 ракет,

– підкреслив Петро Черник.

Відтак це є найбільш недоторканний запас Росії, який тільки може бути. Тож якщо вони їх використовують, то це означає, що хороших та якісних ракет інших класів у них все менше.

"Але є і погана новина. Якщо ці комплекси працюють, то ми розуміємо, що захисту від них на цю хвилину в нас немає. Можливо, коли з'являться комплекси Patriot і французько-італійські SAMP/T, ця ситуація покращиться", – відзначив військовий експерт.

Такої ракетної атаки ще не було: дивіться відео

Коментуючи питання про можливість виробляти нові "Кинджали", фахівець зауважив, що в одній такій є приблизно 130 компонентів, які виробляють країни Заходу. Ще до повномасштабного вторгнення ця інформація була у відкритому доступі.

Усі санкційні пакети прийняті. Останній американський дуже цікавий. Він саме й стосується ущільнення цієї сітки постачання в Росію передовсім мікроелектроніки й напівпровідників,

– зазначив Петро Черник.

Він переконаний, що ледь не щомісяця вона справді буде все більше ущільнюватися. Втім, на думку фахівця, до остаточного закриття шляхів постачання так і не дійде.

"Однак підкреслю, що повноцінно у великій кількості виробляти ці ракети вони точно не зможуть. Логіка свідчить, що через чорні схеми вони зможуть досягти показників у 10-15% від об'єктивної потреби. На цю хвилину – до 40 ракет на місяць", – заявив військовий експерт.

Водночас щомісяця цей зашморг буде затягуватися все сильніше, а виробництво лише уповільнюватися.

Ракетна атака Росії

Росія в ніч проти 9 березня вкотре масовано атакувала Україну, запустивши ледь не сотню ракет. Серед них:

28 пусків – крилатих ракет Х-101, Х-555;

20 пусків – ракет "Калібр" (з трьох носіїв з Чорного моря);

6 пусків – надзвукових ракет Х-22;

6 пусків – гіперзвукових ракет "Кинджал";

8 пусків – керованих авіаційних ракет (це Х-31, Х-59, які випускають з Су-35);

13 пусків – ракет з зенітно-ракетних систем С-300;

8 – безпілотних комплексів "Шахід".

Повітряні сили ЗСУ змогли збити 34 з 48 крилатих ракет і 4 з 8 "Шахедів". Також організували "певну протидію" усім 8 керованим авіаційним ракетам, тож жодна з них не досягла своєї цілі.