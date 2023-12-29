Відмова від фіксованого курсу та макрофінансова стабільність: чим пишаються в НБУ

У НБУ підсумовувати свої досягнення протягом 2023 року. Голова Нацбанку Андрій Пишний визначив сім основних моментів, яким регулятор може пишатися.

Виклики, які подолало НБУ

Голова НБУ Андрій Пишний визначив сім викликів з якими впорався регулятор протягом 2023 року:

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забезпечення макрофінансової стабільності в умовах систематичних масованих ракетних обстрілів;

відмова від фіксації курсу;

збереження безперебійної роботи банківської системи навіть у разі блекаутів;

укладення програми розширеного фінансування з МВФ;

посилення ролі НБУ у виявленні підозрілих операцій і схем, в які, зокрема, залучені фінансові установи;

розбудова ефективного фінансового сектору, який не лише інтегрується в єдину європейську систему, але й забезпечить надійну підтримку економіці на етапі відбудови;

остаточне очищення банківського сектору від "російського сліду".

Наприклад щодо останнього пункту Пишний пояснив, що це досить не просте рішення з юридичної точки зору.

Андрій Пишний Голова НБУ Я можу з гордістю сказати, що перехід АТ "СЕНС БАНК" у власність держави пройшов "безшовно" – якби не кількість новин, клієнти навряд чи помітили б зміну. Тож це також одне з наших досягнень.

Макрофінансова стабільність

Голова НБУ навів економічні тенденції, які рухаються у позитивному напрямку:

зниження інфляції з 26,6% до 5,1%;

поступове відновлення економіки;

стійкий валютний ринок;

суттєві міжнародні резерви;

зниження облікової ставки з 25% до 15%.

Ще одним дуже важливим досягненням для нас є збереження довіри українців – до наших дій і до нашої національної валюти. Одним із підтверджень цього є те, що залишки коштів громадян на гривневих депозитах продовжували зростати навіть після зниження облікової ставки та зміни курсового режиму,

– сказав він.

Таким чином з січня по листопад обсяги вкладів населення у гривні зросли на 32,2%, а їх частка в загальному портфелі – до 34,7%.

Нам вдалося забезпечити немонетарне фінансування державних видатків. Спільними зусиллями з Міністерством фінансів ми змогли активізувати внутрішній борговий ринок та довести міжнародним партнерам свою спроможність, яка не в останню чергу визначала готовність надання фінансової допомоги,

– додав Пишний.

Відмова від фіксації курсу

Станом на 22 грудня сумарно Західні партнери спрямували Україні 41,5 мільярда доларів фінансової допомоги протягом поточного року.

Перехід до керованої гнучкості курсу значно зменшив ризики для валютної стійкості у довгостроковій перспективі. Наприклад до війни, за аналогійного курсового режиму, вартість валюти коливалася щодня, але на початку повномасштабного вторгнення була близькою до рівня на момент впровадження плаваючого курсу.

Після переходу до керованої гнучкості курсу стан валютного ринку почав поліпшуватися. Його глибина відчутно зросла. Середньоденний обсяг операцій без участі НБУ в листопаді зріс до близько 90 мільйонів проти 34 мільйонів доларів у вересні, тобто до моменту переходу. Частка міжбанку без НБУ до всього міжбанківського ринку зросла до 44% у листопаді з 21% у вересні,

– сказав Андрій Пишний.

Завдяки зусиллям регулятора, спред між готівковим та офіційним курсом досяг 1%, що мінімізує ризики "карткового туризму".

За підсумком ми успішно відмовилися від апарату штучного дихання саме тоді, коли для цього склалися необхідні передумови. Ринок почав дихати вільніше, а макрофінансова позиція України стала стійкішою,

– підсумував голова регулятора.

Завдання для НБУ на 2024 рік

Пишний наголосив, що наступного року Нацбанк рухатиметься по вже напрацьованій дорозі й шукатиме можливості для подальшого розвитку.

Завдання на 2024 рік: