Як отримувати високі пенсії в Україні: що для цього треба робити вже зараз

Багатьох українців цікавить питання, як отримувати високу пенсію в Україні. Втім, це можна зробити завдяки відкладеному виходу на пенсію, а також завдяки здійсненню систематичних накопичень.

Як отримати високу пенсію в майбутньому

Заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак підкреслила, що українцям важливо розуміти, що їм значно вигідніше виходити на пенсію пізніше. Вона зазначила, що це значно збільшить розмір пенсійних виплат.

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Отже, якщо людина сьогодні отримує зарплату на рівні середньої по країні та має 35 років стажу, вона має право вийти на пенсію в 60 років. Однак, якщо вона добровільно відтермінує вихід на пенсію до 65 років, розмір її пенсії збільшиться з 5 424 гривень до 7 050 гривень, тобто на 30%.

Також можна звернути увагу на стратегії накопичення коштів та інвестиції:

Купити землю чи квартиру , аби потім здавати її в оренду . Це актив, який у будь-який момент можна продати.

, аби потім здавати її в оренду Це актив, який у будь-який момент можна продати. Відкладати у валюті . Варто купувати валюту одразу кількох країн (краще обирати три різні валюти, дві з яких – долар та євро). Назбиравши достатню суму, кошти краще інвестувати (зокрема в купівлю нерухомості).

. Варто купувати валюту одразу кількох країн (краще обирати три різні валюти, дві з яких – долар та євро). Назбиравши достатню суму, кошти краще інвестувати (зокрема в купівлю нерухомості). Купувати ОВДП, відкривати депозити . Зараз ОВДП має високу прибутковість. Також достатньо високі депозитні ставки на вклади в гривні.

. Зараз ОВДП має високу прибутковість. Також достатньо високі депозитні ставки на вклади в гривні. Купівля золота. Банківське золото за 5 років подорожчало з 33,7 тисячі до 90,8 тисячі гривень за тройську унцію (31.10348 грам). Відповідно, купувати золото навіть вигідніше, ніж долари.

Коли варто почати думати про пенсію

Експертка з питань пенсійного забезпечення Лідія Ткаченко підкреслила, що варто задумуватися про майбутні пенсійні виплати вже у віці 20–30 років. Це пов'язано з тим, що для забезпечення пенсії протягом 20 років необхідно працювати приблизно 40 років.

У нас 20 – 30-річні не думають про пенсію. Горизонт планування дуже невеликий,

– сказав керівник відділу аналітики Concorde Caputal Олександр Паращій.

! В Україні недержавні пенсійні фонди стикаються з труднощами через повномасштабну війну, яка перешкоджає їм збільшувати або зберігати заощадження в стабільних акціях компаній через відсутність активного фондового ринку.