Ціна пенсійного стажу в Україні

В Україні можливість докупити стаж мають особи віком від 16 років, зокрема ті, хто проживає за кордоном, але планує отримувати пенсію в Україні.

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Ця опція також може бути цікава людям передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для отримання пенсії, або тим, хто має низький рівень офіційного доходу і хоче збільшити розмір своєї майбутньої пенсії.

Зауважте! Для того, щоб зарахувати повний місяць страхового стажу, необхідно сплатити щонайменше мінімальний страховий внесок, який з 1 квітня становить 1 760 гривень.

В Україні він розраховується за формулою: мінімальна заробітна плата помножена на 22%. Таким чином, якщо мінімальна заробітна плата зростає, зростає і вартість страхового внеску.

Як докупити стаж

Сплата добровільних внесків здійснюється за бажанням особи. Пенсіонер може самостійно визначати частоту та розмір внесків залежно від своїх можливостей. Добровільні внески можна робити як на свій рахунок, так і на користь іншої особи.

Важливо! Для придбання страхового стажу не потрібно відвідувати державні установи. Достатньо укласти договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування з Пенсійним фондом України.