Війна Трампа виснажує бюджет США: скільки вже коштує конфлікт з Іраном

Перші п’ять місяців війни з Іраном обійшлися американським платникам податків приблизно у 38,1 мільярда доларів. Подальше ведення бойових дій на Близькому Сході може ще більше виснажити бюджет США і навіть послабити обороноздатність країни.

Куди витрачають найбільше грошей

Таку оцінку опублікувало Бюджетне управління Конгресу США (CBO), яке є позапартійним органом, що оцінює витрати федерального уряду, пише Politico.

До розрахунку відомства увійшли витрати на боєприпаси та обладнання, проведення військових операцій, а також додаткові витрати, пов’язані зі зростанням цін на паливо.

За оцінкою CBO, левова частка витрат припадає на відновлення арсеналу, який стрімко порожніє. Лише на поповнення запасів ракет та засобів протиповітряної оборони Пентагону необхідно витратити 21,7 мільярда доларів.

З цієї суми:

13,1 мільярда доларів – на ракети-перехоплювачі;

7,3 мільярда доларів – на крилаті ракети;

1,2 мільярда доларів – на інші боєприпаси.

У відомстві порахували, що подальше продовження бойових дій на Близькому Сході може коштувати США ще 2 – 3 мільярди доларів щомісяця, залежно від інтенсивності бойових дій.

За сценарію низької інтенсивності вартість війни становитиме близько 2 мільярдів на місяць, а за високої – перевищуватиме 3 мільярди.

Чим ще небезпечна війна проти Ірану

Експерти попереджають, що швидке виснаження запасів ППО несе пряму загрозу національній безпеці.

За оцінкою CBO, на відновлення кількості ракет-перехоплювачів може знадобитися щонайменше п’ять років. Це означає, що тривала війна здатна вплинути не лише на поточні витрати США, а й на обсяг доступних засобів протиповітряної оборони в майбутньому.

Використавши значну частину своїх запасів засобів протиракетної оборони під час бойових операцій проти Ірану, Міністерство оборони тепер має менше перехоплювачів у розпорядженні для потенційного конфлікту з Китаєм,

– наголошується у звіті відомства.

Нагадаємо, питання фінансування війни проти Ірану вже кілька місяців викликає гострі політичні дискусії у Вашингтоні напередодні листопадових виборів. Ще у червні президент Дональд Трамп запросив у Конгресу додаткові 67 мільярдів доларів для покриття військових витрат та закупівлі боєприпасів, але схвалення поки так і не отримав.