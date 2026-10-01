Росія не планує завершувати війну: витрати на бойові дії продовжують зростати

Росія планує збільшити військові витрати щонайменше на найближчі три роки. Зокрема, уряд шукає додаткові доходи — від надприбутків гірничодобувної галузі до коштів від продажу конфіскованих активів.

Які витрати на війну проти України запланувала Росія

Про військові витрати йдеться в законопроєкті, поданому урядом до парламенту в четвер, 1 жовтня, про що пише Bloomberg.

Витрати на війну у 2027 році становитимуть близько 17 трильйонів рублів (це близько 205 мільярдів доларів). І це більше, ніж на чверть за попередній плановий показник.

Це вимагатиме від уряду активніше залучати кошти практично з усіх інших секторів економіки – через підвищення податків, зборів та інших джерел доходів.

Тиск через війну в поєднанні зі скороченням енергетичних доходів звужує можливості уряду для маневру,

– йдеться у матеріалі.

Де Росія братиме кошти на війну

Гірничодобувна та хімічна промисловість, зокрема виробники добрив, зіткнуться з одними з найбільших нових фінансових навантажень. Уряд планує вилучати до 30% надприбутків, якщо середня світова ціна на певні види сировини, розрахована в рублях, щонайменше на 10% перевищуватиме базовий рівень 2025 року.

Для золотодобувних компаній запровадять податок у 20% на надприбутки. Уряд очікує, що новий збір із гірничодобувного та металургійного секторів приноситиме близько 200 мільярдів рублів на рік.

Ширший пошук додаткових доходів у найближчі роки передбачатиме нові податки на дивіденди, зміни в оподаткуванні прибутку та збільшення надходжень з інших джерел, а також кошти від продажу конфіскованих активів.

З 2022 року активи російських олігархів та міжнародних компаній змінили власників на десятки мільярдів доларів. Лише минулого місяця Росія запровадила тимчасове управління над місцевими активами швейцарської корпорації Nestlé AG, французького оператора супермаркетів Auchan та німецького оптового ритейлера Metro AG. Очікується, що надходження від продажу конфіскованих активів цього року сягнуть 342,3 мільярда рублів.

Частину витрат також нестимуть домогосподарства: тарифи на комунальні послуги зростуть більше, ніж очікувалося раніше. У сукупності вони мають зрости в середньому на 11% у 2027 році.

До 2029 року включно федеральний бюджет Росії розраховує отримати 1,696 трильйона рублів за допомогою штрафів, санкцій та відшкодування збитків. Наприклад, у 2026 році від штрафів очікують 389 мільярдів рублів.

Загалом економіка Росії перебуває на межі кризи. Труднощі викликають санкції, а також витрати на війну.