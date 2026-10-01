Какие расходы на войну против Украины запланировала Россия

О военных расходах говорится в законопроекте, представленном правительством в парламент в четверг, 2 ноября, что пишет Bloomberg.

Расходы на войну в 2027 году составят около 17 триллионов рублей (это около 205 миллиардов долларов). И это более чем на четверть превышает предыдущий плановый показатель.

Это потребует от правительства более активного привлечения средств практически из всех других секторов экономики – через повышение налогов, сборов и других источников доходов.

Давление из-за войны в сочетании с сокращением доходов от энергетики сужает возможности правительства для маневра,

– говорится в материале.

Откуда Россия будет брать средства на войну

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Горнодобывающая и химическая промышленность, в частности производители удобрений, столкнутся с одними из самых больших новых финансовых нагрузок. Правительство планирует изымать до 30% сверхприбыли, если средняя мировая цена на определенные виды сырья, рассчитанная в рублях, будет как минимум на 10% превышать базовый уровень 2025 года.

Для золотодобывающих компаний введут налог в размере 20% на сверхприбыль. Правительство ожидает, что новый сбор с горнодобывающего и металлургического секторов будет приносить около 200 миллиардов рублей в год.

Более широкий поиск дополнительных доходов в ближайшие годы будет предполагать введение новых налогов на дивиденды, изменения в налогообложении прибыли и увеличение поступлений из других источников, а также средства от продажи конфискованных активов.

С 2022 года владельцы активов российских олигархов и международных компаний поменялись на десятки миллиардов долларов. Только в прошлом месяце Россия ввела временное управление над местными активами швейцарской корпорации Nestlé AG, французского оператора супермаркетов Auchan и немецкого оптового ритейлера Metro AG. Ожидается, что поступления от продажи конфискованных активов в этом году достигнут 342,3 миллиарда рублей.

Часть расходов также придется нести домохозяйствам: тарифы на коммунальные услуги вырастут больше, чем ожидалось ранее. В совокупности они должны вырасти в среднем на 11% в 2027 году.

До 2029 года включительно федеральный бюджет России рассчитывает получить 1,696 триллиона рублей за счет штрафов, санкций и возмещения убытков. Например, в 2026 году от штрафов ожидается 389 миллиардов рублей.

В частности, " экономика России " находится на грани кризиса. Трудности вызывают санкции, а также расходы на войну.