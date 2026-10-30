"Військовим шляхом не вирішити": Мерц назвав ціну війни в Ірані для Європи

Війна навколо Ірану вже обійшлася Європі у десятки мільярдів євро через подорожчання енергоносіїв. На тлі повідомлень про можливе відновлення американських ударів європейські лідери вже б'ють на сполох.

До чого закликає Німеччина

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час візиту до Південної Кореї різко застеріг від силового сценарію, наголосивши на катастрофічних фінансових наслідках для всього світу, пише DPA.

Я можу лише закликати всі сторони конфлікту: цей конфлікт неможливо вирішити військовим шляхом,

– наголосив Мерц.

За його словами, Німеччина зацікавлена в тому, щоб бойові дії припинилися якомога швидше. Берлін координує дипломатичні зусилля через різні канали та намагається посилити їх, аби наблизити завершення війни.

Яку ціну вже заплатила Європа

Мерц підкреслив, що конфлікт має значні економічні наслідки для Європи, адже будь-яка нестабільність на Близькому Сході миттєво розганяє інфляцію.

За словами німецького лідера, лише подорожчання енергоносіїв коштувало європейським країнам понад 100 мільярдів євро.

Водночас нова ескалація може посилити тиск на енергетичні ринки. Зокрема, ризики пов'язані з перебоями постачання нафти й газу через торговельні маршрути Близького Сходу.

Зауважте! Заява Мерца пролунала на тлі активізації у Вашингтоні. Незадовго до цього Дональд Трамп провів закриту зустріч із командувачем Центрального командування Збройних сил США на Близькому Сході адміралом Бредом Купером. Під час розмови він нібито представив президенту можливі варіанти військових дій проти Ірану.

Нагадаємо, Трамп вже певний час розглядає можливість відновлення активних бойових дій на Близькому Сході, а Іран готується до жорсткішої відповіді. Така ескалація може знову вдарити по енергетичній інфраструктурі регіону та спричинити подальше зростання цін на нафту й паливо.