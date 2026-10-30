"Военным путем не решить": Мерц назвал цену войны вокруг Ирана для Европы

К чему призывает Германия

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Южную Корею резко предостерег от силового сценария, подчеркнув катастрофические финансовые последствия для всего мира, пишет DPA.

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Я могу только призвать все стороны конфликта: этот конфликт невозможно решить военным путем– подчеркнул Мерц.

По его словам, Германия заинтересована в том, чтобы боевые действия прекратились как можно скорее. Берлин координирует дипломатические усилия по различным каналам и пытается усилить их, чтобы приблизить окончание войны.

Какую цену уже заплатила Европа

Мерц подчеркнул, что конфликт имеет значительные экономические последствия для Европы, ведь любая нестабильность на Ближнем Востоке мгновенно разгоняет инфляцию.

По словам немецкого лидера, только подорожание энергоносителей обошлось европейским странам в более чем 100 миллиардов евро.

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В то же время новая эскалация может усилить давление на энергетические рынки. В частности, риски связаны с перебоями в поставках нефти и газа через торговые маршруты Ближнего Востока.

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Обратите внимание! Заявление Мерца прозвучало на фоне активизации событий в Вашингтоне. Незадолго до этого Дональд Трамп провел закрытую встречу с командующим Центральным командованием Вооруженных сил США на Ближнем Востоке адмиралом Бредом Купером. В ходе беседы он якобы представил президенту возможные варианты военных действий против Ирана.

Напомним, Трамп уже некоторое время рассматривает возможность возобновления активных боевых действий на Ближнем Востоке, а Иран готовится к более жесткому ответу. Такая эскалация может вновь ударить по энергетической инфраструктуре региона и вызвать дальнейший рост цен на нефть и топливо.