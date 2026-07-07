"Ми досягли межі": один із ключових союзників більше не може допомогти Україні

Нідерланди вичерпали свої можливості і не можуть надати нову військову допомогу Україні. Раніше країна стала одним із головних донорів програми закупівель зброї для потреб української армії.

Чому Нідерланди не допоможуть Україні

Про це повідомила міністерка оборони країни Ділан Єшилгьоз-Зегеріус на полях саміту НАТО в Анкарі, пише Bloomberg.

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Відповідаючи на питання щодо забезпечення нових постачань ракет для систем ППО Patriot, міністерка дала зрозуміти, що Нідерланди з цим не допоможуть.

Ми досягли своєї межі,

– пояснила Єшилгьоз-Зегеріус.

Нідерланди розуміють гостру потребу Києва у перехоплювачах балістичних ракет, якими Росія активно атакує українські міста.

Тому міністерка закликатиме інші держави посилити підтримку України, однак сам Амстердам зробив максимум можливого.

У нас більше немає можливостей як у Нідерландів, тому що ми вже зробили дуже багато,

– додала глава Міноборони.

Яку допомогу надали Нідерланди

Нідерланди стали першою країною, яка долучилася до нової програми PURL (Priority Ukraine Requirements List), створеної НАТО та США для фінансування закупівлі американського озброєння для України.

У серпні 2025 року Гаага першою виділила 500 мільйонів євро на закупівлю зброї за цим механізмом, фактично запустивши його роботу.

Згодом до ініціативи приєдналися ще понад два десятки країн. Причому долучилися навіть держави поза НАТО, такі як Нова Зеландія та Австралія.

Загалом же Нідерланди вже виділили 9,1 мільярда євро на військову допомогу України. Також запланували додаткові витрати на майбутнє у розмірі 11,60 мільярда євро.

Лише на програму PURL внески країни становлять 1 мільярд євро.

Нагадаємо, у червні Нідерланди пообіцяли виділити Україні додатково новий пакет підтримки на суму 500 мільйонів євро. Ці кошти мають розподілити на дві частини – 250 мільйонів євро спрямують на програму PURL та ще 250 мільйонів на безпілотники для української армії.