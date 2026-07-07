Почему Нидерланды не помогут Украине

Об этом сообщила министр обороны страны Дилан Ешилгез-Зегериус в кулуарах саммита НАТО в Анкаре, пишет Bloomberg.

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Отвечая на вопрос об обеспечении новых поставок ракет для систем ПВО Patriot, министр дала понять, что Нидерланды в этом не помогут.

"Мы достигли своего предела",

– пояснила Ешилгез-Зегериус.

Нидерланды понимают острую потребность Киева в средствах перехвата баллистических ракет, которыми Россия активно атакует украинские города.

Поэтому министр будет призывать другие государства усилить поддержку Украины, однако сам Амстердам сделал все, что было в его силах.

У нас больше нет таких возможностей, как у Нидерландов, потому что мы уже сделали очень многое,

– добавила глава Минобороны.

Какую помощь оказали Нидерланды

Нидерланды стали первой страной, присоединившейся к новой программе PURL (Priority Ukraine Requirements List), созданной НАТО и США для финансирования закупки американского вооружения для Украины.

В августе 2025 года Гаага первой выделила 500 миллионов евро на закупку оружия по этому механизму, фактически запустив его работу.

Впоследствии к инициативе присоединились еще более двух десятков стран. Причем к ней присоединились даже государства, не входящие в НАТО, такие как Новая Зеландия и Австралия.

В целом Нидерланды уже выделили 9,1 миллиарда евро на военную помощь Украине. Также запланированы дополнительные расходы на будущее в размере 11,60 миллиарда евро.

Только на программу PURL взносы страны составляют 1 миллиард евро.

Напомним, в июне Нидерланды пообещали выделить Украине дополнительный пакет поддержки на сумму 500 миллионов евро. Эти средства должны быть распределены на две части – 250 миллионов евро будут направлены на программу PURL, а еще 250 миллионов – на беспилотники для украинской армии.