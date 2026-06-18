Куда будет направлена помощь Нидерландов

Об этом сообщила министр обороны страны Дилан Ешилгёз-Зегериус, пишет Bloomberg.

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Средства от Нидерландов планируется разделить на две равные части.

Из них 250 миллионов евро направят на программу PURL ( Prioritized Ukraine Requirements List, PURL). По этому механизму европейские союзники финансируют закупку американского вооружения для Украины.

Остальные 250 миллионов евро пойдут на беспилотники для украинской армии.

Министр обороны Нидерландов во время встречи со своим украинским коллегой Михаилом Федоровым в Гааге подчеркнула, что Украине сейчас особенно нужна поддержка для усиления защиты своего неба от атак России.

Путин продолжает жестокие атаки на украинские города, поэтому противовоздушная оборона сейчас важна как никогда,

– подчеркнула Ешилгёз-Зегериус.

Вклад Нидерландов в программу PURL

Программа PURL была создана под эгидой НАТО летом прошлого года, поскольку президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом отказался оказывать прямую помощь Украине.

Нидерланды стали первым государством, присоединившимся к механизму PURL. Сначала страна выделила 500 миллионов евро на вооружение, а затем неоднократно вносила дополнительные взносы.

В частности, в феврале 2026 года вместе с Великобританией, Норвегией и Швецией она приняла участие в формировании пакета помощи на 500 миллионов долларов, который включал боеприпасы, ракеты Patriot и запасные части со складов США.

По словам министра обороны Нидерландов, после выделения нового пакета общий вклад страны в программу PURL достиг 1 миллиарда евро.

Напомним, в начале июня в Минобороны Украины сообщили, что привлеченных средств в рамках программы PURL пока хватает для продолжения закупок критически важного вооружения из США. По данным ведомства, военная помощь по этому направлению продолжает поступать, а Украина работает с союзниками над новыми взносами.