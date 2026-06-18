Куда будет направлена помощь Нидерландов
Об этом сообщила министр обороны страны Дилан Ешилгёз-Зегериус, пишет Bloomberg.
Смотрите также "Чтобы Россия горела ещё сильнее": Украина просит у союзников 20 миллиардов на оружие
Средства от Нидерландов планируется разделить на две равные части.
Из них 250 миллионов евро направят на программу PURL ( Prioritized Ukraine Requirements List, PURL). По этому механизму европейские союзники финансируют закупку американского вооружения для Украины.Не пропускайте важные уведомления Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Остальные 250 миллионов евро пойдут на беспилотники для украинской армии.
Министр обороны Нидерландов во время встречи со своим украинским коллегой Михаилом Федоровым в Гааге подчеркнула, что Украине сейчас особенно нужна поддержка для усиления защиты своего неба от атак России.
Путин продолжает жестокие атаки на украинские города, поэтому противовоздушная оборона сейчас важна как никогда,
– подчеркнула Ешилгёз-Зегериус.
Вклад Нидерландов в программу PURL
Программа PURL была создана под эгидой НАТО летом прошлого года, поскольку президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом отказался оказывать прямую помощь Украине.
Нидерланды стали первым государством, присоединившимся к механизму PURL. Сначала страна выделила 500 миллионов евро на вооружение, а затем неоднократно вносила дополнительные взносы.
В частности, в феврале 2026 года вместе с Великобританией, Норвегией и Швецией она приняла участие в формировании пакета помощи на 500 миллионов долларов, который включал боеприпасы, ракеты Patriot и запасные части со складов США.
По словам министра обороны Нидерландов, после выделения нового пакета общий вклад страны в программу PURL достиг 1 миллиарда евро.
Напомним, в начале июня в Минобороны Украины сообщили, что привлеченных средств в рамках программы PURL пока хватает для продолжения закупок критически важного вооружения из США. По данным ведомства, военная помощь по этому направлению продолжает поступать, а Украина работает с союзниками над новыми взносами.